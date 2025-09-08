Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok

İstanbul'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve evlatlarını kaybeden aileler Kocaeli'de yürüyüş düzenledi. Minguzzi "Suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır." diyerek 2 Ekim'deki duruşma için gençlerden destek istedi. "Katillerin 4'ü birden geliyor ve yüz yüze olacağız." diyen Minguzzi "Ne kadar kalabalık olup ne kadar sesimizi duyurursak o kadar iyi olacak. dedi.

Kocaeli'nin ilçesinde 'nin annesi Yasemin Minguzzi ve evlatlarını kaybeden aileleler yürüyüş düzenlendi. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, İzmit yürüyüş yolunun sonuna kadar devam etti. Yürüyüşe Hodri Meydan taraftar grubu da destek verdi. Açıklamalarda bulunan Derya Umman "Oğlumu geri verin" diyerek feryat etti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok

"BUGÜN OKULLAR AÇILDI, BENİM ÇOCUĞUM GİDEMEDİ"

"Bugün okullar açıldı ve benim çocuğum okula gidemedi, bu çok acı bir şey" diyen Minguzzi, "Misafir olarak kaldığım bir ailenin evinde sabah 9 gibi uyandım evin yanında bir okul olduğunu bilmiyordum. Mikrofondan muhtemelen okul müdürüydü haydi çocuklar sıraya ara ara isim söylüyordu, Zeynep, Ayşe, Ahmet. 3 kere Ahmet ismini duydum.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok

Bugün okullar açıldı ve benim çocuğum okula gidemedi, bu çok acı bir şey. Hepimiz çok acılı aileleriz, gerçek hayatta gerçekten yaşamıyoruz yarı ölü gibiyiz. Bu yaşadığımız normal değil. Yüzümü yıkadım bir kahve yaptım kendime İnstagram'a girdim iki polis şehit olmuş. Bu yapan 16 yaşında 'iblis diyoruz biz onlara' öyle değil mi? Bakın onlar durmuyor biz de durmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Benim hiçbir şeyden korkum yok, canımdan can gitmiş zaten. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum, hiç durmaya niyetim yok" ifadelerine yer verdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok

"KATİLLERİN 4'Ü BİRDEN GELİYOR YÜZ YÜZE OLACAĞIZ"

Yasemin Minguzzi, "Kocaeli'ndeki gençleri 2 Ekim'de Ahmet'in davasına bekliyorum. Özellikle gençler, neden gençler diyorum? Türk gençliğine çok güveniyorum. Binin otobüse gelin. Destek olun. Sizin bağırmalarınız mahkeme salonlarına kadar geliyor ve öyle bir destek alıyorum ki sizden. 2 Ekim'de benim içinde ağır olacak çünkü katillerin 4'ü birden geliyor ve yüz yüze olacağız. Aramızda inanın 2 metre mesafe bile yok. Ne kadar kalabalık olup ne kadar sesimizi duyurursak o kadariyiolacak" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi tarihi duyurarak destek istedi: Katillerin 4'ü birden geliyor, aramızda 2 metre bile yok

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YOK ,KATİL ÇOCUK VAR"

"Suça sürüklenen çocuklar diye adlandırıyorlar ama suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır" açıklamalarında bulunan Orhan Umman, "Evladımızı kaybettik bizde suça sürüklenen çocuklar diye adlandırıyorlar ama suça sürüklenen çocuk yoktur, katil çocuk vardır. 3 kişi tarafından darp edilerek vefat etti benim oğlum, bizde adalet için buradayız. 2 yıl yatıp dışarı çıktı bir tanesi, oğlumu verin" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı
Mattia Ahmet Minguzzi tehdit davasında karar verildi
