Mattia Ahmet Minguzzi tehdit davasında karar verildi

İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında 2 cani tarafından öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri yağdırmışlardı. Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 5 çocuk sanığın yargılandığı davada karar verildi. 5 çocuktan 4'ü beraat etti.

Kadıköy'de bulunan bit pazarıns kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 caninin bıçaklı saldırısına uğradı. Pazarın orta yerinde defalarca bıçaklanan Ahmet vahşice katledildi. Cinayetin ardından aile ise ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

5'İ DE ÇOCUK

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesinde görülen davada "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu yargılanmalarına başlanan 5 sanıktan 3'ü duruşma salonuna getirildi, 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Tarafların avukatların da hazır bulunduğu duruşmaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin müşteki annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile babası Andrea Minguzzi gelmedi.

Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler salona alınmadı. Duruşmada tutukluların kimlik tespitinin yapıldığı, ardından savunmalarının alınmasına başlandığı öğrenildi. Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda polislerce güvenlik önlemi alındı.

KARAR VERİLDİ

Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 5 çocuk sanığın yargılandığı davada karar verildi. 5 çocuktan 4'ü beraat etti. M.G adlı sanığa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi