Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı

Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin avukatı değişti. Önceki avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasıyla Minguizzi ailesi vekaleti avukat Ersan Barkın'a verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 05:20
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 05:26

Mattia Ahmet Minguizzi cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede duruşmalarının görüşülmeye başlandığı davada, 'in "rüşvete aracılık" suçundan soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası yeni bir avukat dosyayı üstlendi. Avukat Ersan Barkın bundan sonra Minguizzi cinayeti dosyasını takip edecek.

Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı

"AİLEMİZİ ERSAN BARKIN TEMSİL EDECEK"

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile fotoğrafını alıntılayan Avukat Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı

Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabından Barkın ile fotoğrafını paylaşarak, "Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av.Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" yazdı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden çocuk hakkında karar verildi
Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan bıçak aldığı anlar kamerada
ETİKETLER
#avukat
#cinayet
#rüşvet
#dava
#rezan epözdemir
#Mattia Ahmet Minguizzi
#Ersan Barkın
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.