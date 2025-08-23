Mattia Ahmet Minguzzi davasının avukatı değişti: Rezan Epözdemir tutuklanmıştı

Mattia Ahmet Minguizzi cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede duruşmalarının görüşülmeye başlandığı davada, avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık" suçundan soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası yeni bir avukat dosyayı üstlendi. Avukat Ersan Barkın bundan sonra Minguizzi cinayeti dosyasını takip edecek.

"AİLEMİZİ ERSAN BARKIN TEMSİL EDECEK"

Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile fotoğrafını alıntılayan Avukat Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" dedi.

Yasemin Minguzzi ise Instagram hesabından Barkın ile fotoğrafını paylaşarak, "Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av.Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan @ersanbarkin beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" yazdı.