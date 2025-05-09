Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Tezgahtan bıçak aldığı anlar kamerada

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin devam eden davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Canilerin olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldıkları anlar paylaşıldı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025’te tarihinde yaşanan olayda; kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BIÇAĞI TEZGAHTAN ALMIŞ

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların saldırıdan önce pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının görüntülere yansıdığını ifade etmişti. Avukat Epözdemir, bu kayıtların sanıkların eyleminin planlı olduğuna ve “kasten öldürme” niyetinin bulunduğuna dair önemli bir delil niteliğinde olduğunu söylemişti.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran ve tekme atan B.B. ile U.B.’nin pazarda yürürken bir tezgahtan bıçak alıp yollarına devam ettikleri görülüyor. Şüphelilerin rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. U.B. ise saldırı sırasında Minguzzi'ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 8 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.