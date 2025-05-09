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Minguzzi'nin katillerine alenen destek! Acılı aileye mide bulandıran sözler: 'Size manitamın elini öptüreceğim'

İstanbul Kadıköy'deki pazarda vahşice öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. En ağır cezayı almaları için seferber olunmuşken, katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu. Zanlıya açık açık destek veren 'LanSahra' kullanıcı isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:50

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Minguzzi'nin katillerine alenen destek! Acılı aileye mide bulandıran sözler: 'Size manitamın elini öptüreceğim'

Dün görülen 2. duruşmada da karar çıkmadı, dava 20 Haziran'a ertelendi. En ağır cezayı almaları için seferber olunmuşken, katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu.

Minguzzi'nin katillerine alenen destek! Acılı aileye mide bulandıran sözler: 'Size manitamın elini öptüreceğim'

MAHKEME ERTELENİNCE 'KUDURUN' YAZDI

Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'LanSahra' kullanıcı isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' yazdı.

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?
Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğluydu. Özel İtalyan Lisesi'nde öğrenim görüyordu. Olay öncesinde Mattia, topluluğunda umut vadeden bir genç olarak tanınıyordu. Trabzonspor taraftarıydı.
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