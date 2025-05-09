Minguzzi'nin katillerine alenen destek! Acılı aileye mide bulandıran sözler: 'Size manitamın elini öptüreceğim'

İstanbul Kadıköy'deki pazarda vahşice öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. En ağır cezayı almaları için seferber olunmuşken, katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu. Zanlıya açık açık destek veren 'LanSahra' kullanıcı isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dün görülen 2. duruşmada da karar çıkmadı, dava 20 Haziran'a ertelendi. En ağır cezayı almaları için seferber olunmuşken, katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu.

MAHKEME ERTELENİNCE 'KUDURUN' YAZDI

Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'LanSahra' kullanıcı isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' yazdı.

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı.