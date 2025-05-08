Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında 2. duruşma! Yeni görüntüler dehşete düşürdü: Ahmet'i böyle aramışlar

Kadıköy'de bulunan bit pazarına kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi, B.B ve U.B'nin saldırısına uğradı. Ahmet'i defalarca bıçaklayan ve tekmeleyen saldırganlar, 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında faillerin kemik yaşı talep edildi. Mahkeme, U.B.’nin kemik yaşının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. El, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede ise U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan Ahmet Minguzzi cinayetinde gözaltına alınan yeni failler 17 yaşındaki M.A.D ve 14 yaşındaki A.Ö.'nün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. 2 şüpheli İstanbul Anadolu Başsavcılığı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



2. DURUŞMA BUGÜN

Davanın ilk duruşması 10 Nisan 2025’te, yargılanan çocukların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak görüldü. Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek davanın 2’nci duruşmasında ise geçen duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin failinin, pazarda suç ortağıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlar da ortaya çıktı. O kayıtta saldırganların arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya gelen Minguzzi'yi husumetleri varmışçasına hedef aldığı görülüyor.

NTV'de yer alan habere göre; cinayetin öncesindeki görüntülerde cinayetin faili B.B önce arkadaşlarıyla pazarda dolaşırken Mattia Ahmet Minguzzi ile karşılaştı. Üzerine yürüdü ve laf attı.

"BU BİSİKLET DEĞİL KARDEŞİM KAYKAY"

Suça sürüklenen çocuk M.A.D., mahkemede yaptığı savunmasında, "Mattia Ahmet Minguzzi ve yanındaki 2 kişi merdivenlerden inerek pazara doğru gittiler. B.B. bize çocuklarla ilgili herhangi bir söz söylemedi. Çocuklara şöyle yapacağım veya böyle yapacağım seklinde bir söz söylemedi. Biz ayakkabı alacağım yerin açılmış olduğunu düşünerek tekrar gittik fakat yine açılmamıştı. Yine dolaşmaya devam ettik. Orada da tekrardan Mattia Ahmet Minguzzi ve yanındaki 2 kişi ile tekrar karşılaştık.



B.B. ile Mattia Ahmet Minguzzi tekrar konuştular. B.B., Mattia Ahmet Minguzzi'ye, "Burada bu saatte bisikletli çocukların ne işi var?" dedi. Karşı gruptan da kimin cevap verdiğini tam hatırlamıyorum, "Bu bisiklet değil kardeşim kaykay" şeklinde bir cevap geldi.

"AHMET'E YUMRUK ATTI"

Burada biraz tartışma çıkacağını anlayınca Berkay'ı tuttum ve kendisini çektim. Gel gidelim boşver dedim. Burada yine dördümüz uzaklaştık. Ayakkabı bakmaya devam ettik. Diğer SSÇ'lerin de benim amacım ayakkabı veya elbise almaktı. U.B. spor ayakkabı aldı.



Yaklaşık 5 dakika sonra yine gezdiğimiz esnada Mattia Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarına tekrar denk geldik. Burada B.B.'nin söz söylediğini görmedim fakat B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'e bir yumruk attığını gördüm.



Tezgâhta bulunan vatandaşlar B.B. ve Mattia Ahmet Minguzzi'i ayırdılar. O hengamede birisinin küfür ettiğini duydum fakat kimin küfür ettiğini bilmiyorum. Pazar çalışanları olan esnaflar B.B.'yi sakinleştirdiler B.B. çok sinirliydi

"BIÇAK DARBESİYLE YERE DÜŞTÜ"

Hatta, gel sana bir çay ısmarlayalım sakinleş, dediler. B.B. sakinleşiyor gibi oldu fakat esnaf onu bıraktığı anda koşmaya başladı. Ben, diğer SSÇ'ler ile, B.B.'ye, boşver bırak gidelim, gibi sözler söylüyorduk. Ben hiçbir zaman B.B.'nin tezgâhtan bıçak aldığını görmedim. Ben hiçbir zaman bıçaktan haberdar değildim. Bizden biraz ileride tam metre olarak hatırlayamıyorum B.B.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin bacağına 2 kez bıçak ile vurduğunu gördüm, ardından göğsüne 2-3 kez bıçak ile vurduğunu gördüm. Eli yumruk atar vaziyetteydi. Mattia Ahmet Minguzzi yere düştü. O esnada U.B. tekme atarak yerde olan Mattia Ahmet Minguzzi'in kafasına vurdu. Mattia Ahmet Minguzzi de herhangi bir bıçak görmedim. Mattia Ahmet Minguzzi zaten olay öncesinde arkası dönük bir vaziyetteydi. Ben olayın etkisiyle şok oldum. Tedirgin oldum. Benim hemen 5 metre gerimde SSÇ vardı, o da şaşırdı ve donakaldı. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net bir şekilde görülüyor. B.B.'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim" dedi.

"BENİM ÖNÜMDE BİR DUVAR OLDUĞU İÇİN BIÇAKLANMA ANINI GÖRMEDİM"

Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda, "Engelli raporum vardır. Hatırlamama, yazamama ve konuşamama şeklinde bir raporum vardır. Bunu savcılıkta dosyaya ekledim. Olay günü sabah 6-7 gibi 15 Temmuz otobüs durağının orada 18E Halk otobüsüne bindim. Otobüsün içerisinde SSÇ B.B'yi gördüm. Tesadüfen görmüş oldum. Bana nereye gidiyorsun dedi. Kadıköy bit pazarına gittiğimi ve ayakkabı alacağımı söyledim. Bizim bit pazarında yerimiz var ve amca çocuklarımın hepsi burada çalışır. O da, gel madem öyle birlikte gidelim, dedi ve Uzunçayır otobüs durağında indik ve pazara yürüyerek geldik. Toplam yarım saat yolculuk yaptık. Pazara ben ve B.B. birlikte girdik. B.B.'yi mahalleden tanırım. 2-3 defa selamlaşmışlığımız vardır. Ancak çok bir samimiyet yoktur. U.B. ve M.A.'yi tanırım fakat onlarla da fazla samimiyetim yoktur. Ben ve B.B. pazarda yürüyorken U.B. ve M.A.D ile karşılaştık selamlaştık. Bu esnada B.B. U.B.'ye yönelik ‘Çocuk bana omuz attı, benden özür dilesin konuşalım' dedi. U.B. de ‘Tamam gidelim' dedi. Bunun üzerine ben, 'Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Bırakın herkes alışverişini yapsın' dedim. Bunun üzerine M., B.B. ve U.B yürüyerek benim yanımdan ayrıldılar. Ben de 5 metre kadar gerilerinden yürüdüm. Bir andan B.B. Mattia Ahmet Minguzzi'nin peşinden koşarak kafasının arkasına doğru yumrukla vurmaya başladı. Mattia Ahmet Minguzzi de kendisini korumak için B.B'i ittirmeye çalışıyordu. Pazarda bulunan esnaflar araya girip ayırdılar. Bırakın beni bırakın beni, diye B.B. bağırıyordu. Mattia Ahmet Minguzzi isimli şahsı tanımam. Yanındaki 2 çocuğu da tanımıyorum. Kimse B.B'ye yardım etmedi. Ben o gün B.B'de hiç bıçak görmedim. Diğer çocuklarda da bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra 2 arkadaşı Mattia Ahmet Minguzzi'yi alıp götürdüler. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi orada gel otur sana bir çay ısmarlayalım dedi.

Bu esnada B.B. onu tutan ağabeye bırak beni ben gideceğim diyordu. Birden B.B. koşmaya başladı. Benim önümde bir duvar olduğu için bıçaklanma anını görmedim. Yerde kimsenin Mattia Ahmet Minguzzi'ye tekme attığını görmedim. Daha sonra ben pazardan ayrıldım. M.A.D. ve U.B. ile karşılaştım. Yanlarında B.B. yoktu. Ben bu sahışlara eve gidiyorum dedim. Onlar da, tamam biz de eve gidelim, dedi. Pazar girişinde bir PTT vardır. Bu PTT'nin orada da bir otopark vardır. B.B.'nin burada bizi beklediğini gördük. Eve gideceğimizi söyledik. O da, tamam o zaman ben de eve gideyim, dedi. Sonra dört kişi birlikte Uzunçayır metrobüsüne gittik. Ben burada bir tane simit aldım. B.B'ler üç kişi olarak yukarıya çıkmıştı. Ben de güvenlik ağabeye hitaben, akbilim yok bir seferliğine geçebilir miyim, dedim. O da, hadi bir seferliğine geç, dedi. Kimse benim akbilimi sağlamadı. Ben, M.A.D'nin beyanında geçen hususu kabul etmiyorum. Kimse benim yerime akbil basmadı. Bu arada ben yukarıya doğru diğer suça sürüklenen çocukların yanına giderken Berkay eliyle bıçaklama hareketini diğer suça sürüklenen çocuklara anlatıyordu. Ben gelince sustular. Onlara, simit yer misiniz, diye sordum istemediler. Daha sonra metrobüse bindik ve Sancaktepe metrosuna binmek üzere indik. Sarıgazi metro durağında dördümüz de indik. Ben ve B.B. bilardo oynamaya gidecektik. İkimiz diğer şahıslardan ayrıldık. B.B. bu esnada bilardo salonuna baktı. Kapalı olduğunu görüp yanıma geri döndü. Bu esnada babam beni aradı. Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış neredesin, dedi. Ben de, eve yaklaştım geliyorum, dedim. Çabuk gel, dedi. Ben kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B.'nin elinde bıçak görmedim. Pazarda koştuğum esnada sıcak oldu ve montumu çıkartıp poşete koyması için U.B.'ye verdim. B.B.'nin arkasından koşmuş olabilirim fakat ne elinde bıçak gördüm ne de herhangi birşey yapacağından bilgim yoktu. U.B.'nin elindeki beyaz poşet içerisindeki mont bana aittir. U.B'nin, Mattia Ahmet Minguzzi'yi eliyle gösterdiğini görmedim. B.B. bize eliyle bir yön gösterme yapmadı. Ben Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Olayın hepsini anlattım. Suçsuzum. Serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme" suçundan tutuklandı.