Yeni savaşın ayak sesleri! Afganistan ve Pakistan sınırında sular durulmuyor, çatışmalar var

Afganistan ve Pakistan'ın, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında yeniden çatıştığı bildirildi. Kabil merkezli Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Afganistan'ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Afganistan güçlerinin, Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan güçlerine saldırılarda bulunduğunu belirtti.

Pakistan'ın başta saldırıya hazırlandığını ancak "başarısız" olduğunu savunan sözcü, çatışmaların halen sürdüğünü ifade etti.

''AFGAN GÜÇLERİ 'SEBEPSİZ' SALDIRDI''

Karaçi merkezli Geo News'un Pakistan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Afgan güçleri, Kurram bölgesindeki sınır hattında bulunan Pakistan ordusuna "sebepsiz şekilde" saldırdı.

Pakistan ordusunun bu saldırıya "sert şekilde ve anında" karşılık verdiğini belirten kaynaklar, çıkan çatışmada Afganistan'a ait çok sayıda üssün ağır hasar gördüğünü ve bir tankın imha edildiğini öne sürdü.

Kaynaklar, Pakistan ordusunun "yüksek teyakkuz halinde" olduğunu ve ülkeyi olası saldırılara karşı savunmaya hazır bulunduğunu ifade etti.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDA NELER OLUYOR?

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.