14°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası

Afganistan ve Pakistan arasında bulunan Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 12 Pakistan askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 11:29

ve arasında çatışma yaşandı. Sınırda bulunan Paktiya vilayetinde iki sınır güçleri arasında çıkan çatışmada, Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Kabil merkezli Tolo News'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, saldırıların Pakistan’ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi. Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü.

Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası

SİVİLLER EVLERİNİ TERK ETTİ

Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, ordunun saldırılara "derhal ve güçlü" şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı.

Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.

Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası

19 KARAKOL ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI

Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü. Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı bazı karakollarda ise yangın çıktığı iddia edildi.

Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Afganistan tarafı ise sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı. Tolo News'e konuşan kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryoub Zazi bölgesi ile Angoor Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen "misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu" ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi.

Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası

AFGANİSTAN'IN İDDİALARI

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü.

Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü açıklayan Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Mücahid, Pakistan tarafında dün gece düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti.

Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı.

Afganistan ve Pakistan arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı iddiası

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

TGRT Haber
