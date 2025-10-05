Hindistan ve Pakistan arasında gerilim yeniden arttı: Felaketle sonuçlanabilecek yıkım olur!

Pakistan ve Hindistan arasında ABD'nin arabuluculuğuyla biten çatışmaların ardından iki ülke arasında gerilim yeniden arttı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistanlı yetkililerin Pakistan'a yönelik açıklamalarından endişe duyulduğu belirtildi.

''FELAKET BOYUTUNDA YIKIM''

Hindistan ile gelecekteki olası bir çatışmanın "felaket boyutunda" yıkıma yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, çatışma durumunda Pakistan'ın "tereddüt etmeden, kararlılıkla karşılık vereceği" ifade edildi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Upendra Dwivedi, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, Pakistan'ın "terörizmi desteklemeyi bırakmadığı sürece dünya haritasındaki yerini koruyamayacağını" savunmuş ve ülkesinin "bir sonraki seferde hiçbir şekilde itidal göstermeyeceğini" belirtmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de Pakistan'ın herhangi bir "maceracı girişiminin" Hindistan'ın "sert ve kararlı" cevabıyla karşılaşacağını ifade etmişti.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA NELER OLDU?

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.