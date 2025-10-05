Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi

ABD'de CNN sunucusu Van Jones, Gazzeli çocukların öldürülmesi üzerinden 'şaka' yaparak eleştirdi. Jones, gelen tepkiler üzerine sözleri nedeniyle özür diledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 12:09

ABD'de sunucusu Van Jones, katıldığı "Overtime with Bill Maher" adlı programda gençlerin 'e bakış açısının "farklı olduğunu" savunarak içeriklerinde Gazzeli bebeklere ilişkin paylaşımlar olmasını 'şaka' yaparak eleştirdi.

ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi

İran ve Katar'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ve ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da "devasa bir kampanyası yürüttüğünü" iddia eden Jones, şunları kaydetti:

"Bir gençseniz telefonunuzu açıp gördüğünüz şey Gazzeli ölü bebek, Gazzeli ölü bebek, (ABD'li rapçi) Diddy ve Gazzeli ölü bebek. Tüm ana sayfa bu oluyor. Bu, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık değil. Bu, Batı'yı kendi içinde kasten bölmeye çalışan jeopolitik düşmanlık."

ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi

''UTANÇ VERİCİ VE ALÇAKÇA''

ABD'li Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Jones'un bu ifadelerini "utanç verici ve alçakça" şeklinde niteleyerek "Van Jones, Gazzeli ölü bebekler seni bu kadar rahatsız ettiği için üzgünüm." yorumunu yaptı.

ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi

CNN SUNUCUSU 'DIŞ DÜŞMANLAR' DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından cevap veren Jones özür dileyerek "sosyal medyada kaosa yol açan dış düşmanlara dikkati çekmeye çalıştığını" savundu.

Jones, "Söylediklerim kolayca yanlış anlaşıldı ve söyleme şeklim düpedüz duyarsızcaydı. 'de her gün bebekler ölüyor. Kimse bu gerçeği çarpıtmamalı ya da hafife almamalı. Her gün korku içinde yaşayan ve aile üyelerini defneden insanlardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

ABD'li sunucudan öldürülen Gazzeli çocuklar için skandal sözler! 'Dış düşmanlar' diyerek özür diledi

Çocuklar başta olmak üzere Gazzelilerin bir şaka malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Jones, Gazze'de olanların yürek burktuğunu ve saldırıların sona ermesi için dua ettiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ve Hamas arasındaki Gazze Planı, Tel Aviv'i karıştırdı! Aşırı sağcı bakanlar tehditler savurdu
İsrail, Gazze'de 3 kritik noktayı bırakmayacak! Askeri varlığı sürecek
ETİKETLER
#sosyal medya
#gazze
#İsrail
#dezenformasyon
#cnn
#İsrail-Filistin çatışması
#Van Jones
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.