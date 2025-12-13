Menü Kapat
Kızılcık Şerbeti'nden Uzak Şehir'e gönderme

Sezonun en çok konuşulan iki dizisi olan Kızılcık Şerbeti ve Uzak Şehir bazı sahneleriyle birbirlerine gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. Sık sık sosyal medyadaki yorumları senaryoya taşıyan Kızılcık Şerbeti'nden Uzak Şehir'e gönderme geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 17:14

Bu sezon oyuncu değişiklikleriyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nde bazen sosyal medyadaki eleştirilere bazen de kişilere verilen üstü kapalı cevaplar gündem olmaya devam ediyor. Dün yeni bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde 'e gönderme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN UZAK ŞEHİR'E GÖNDERME

Uzak Şehir son bölümlerimde bazı sahnelere eleştiri yağdı. İlk olarak Sadakat karakterinin vurulması "Hint dizisi sanki" yorumu alırken, geçtiğimiz bölümde de Kaya, aşık olduğu kadın olan Zerrin ise onu kurtarmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de birebir bu sahne anlatıldı. Zülkar ile Nilay arasında geçen diyalog Kızılcık Şerbeti'nden Uzak Şehir'e gönderme olarak yorumlandı.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekranlardayken Uzak Şehir ise 2. sezonuyla ekranda. İki dizide aldığı izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir’e kıyasla kan kaybetse de yapımların popülerliği devam ediyor.

ETİKETLER
#Türk Dizisi
#Uzak Şehir
#Kızılcık Şerbeti
#Dizi Eleştirisi
#İzlenme Oranları
#Telenovela
#Medya
