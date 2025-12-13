Kategoriler
Bu sezon oyuncu değişiklikleriyle gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nde bazen sosyal medyadaki eleştirilere bazen de kişilere verilen üstü kapalı cevaplar gündem olmaya devam ediyor. Dün yeni bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Uzak Şehir'e gönderme geldi.
Uzak Şehir son bölümlerimde bazı sahnelere eleştiri yağdı. İlk olarak Sadakat karakterinin vurulması "Hint dizisi sanki" yorumu alırken, geçtiğimiz bölümde de Kaya, aşık olduğu kadın olan Zerrin ise onu kurtarmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde de birebir bu sahne anlatıldı. Zülkar ile Nilay arasında geçen diyalog Kızılcık Şerbeti'nden Uzak Şehir'e gönderme olarak yorumlandı.
Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekranlardayken Uzak Şehir ise 2. sezonuyla ekranda. İki dizide aldığı izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir’e kıyasla kan kaybetse de yapımların popülerliği devam ediyor.