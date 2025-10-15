Menü Kapat
16°
 Dilek Ulusan

Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Tescilli güzel Amine Gülşe uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Zamanının büyük bir kısmını İki kızına ayıran Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in oyunculuk yapmasını istemediği haberlerine de açıklık getirdi. Çıkan iddiaları yalanlayan Amine Gülşe, "Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!" dedi.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol alan Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu ile evlendi. Eda ve Ela isminde iki kız çocuğu sahibi Amine Gülşe, neden dizilerde rol almadığını ilk kez açıkladı.

AMİNE GÜLŞE "MESUT ÖZİL OYUNCULUK YAPMASINI İSTEMİYOR" İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Kızlarını dünyaya getirdikten sonra herhangi bir projede yer almayan Amine Gülşe, katıldığı etkinlikte eşi Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddialar hakkında konuştu.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu

yapmamasının eşiyle bir ilgisinin olmadığını belirten Gülşe, "Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!" dedi.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu

AMİNE GÜLŞE OYUNCULUĞA ARA VERDİ, KENDİ MARKASINI KURDU

Gülşe, kendi mücevher markasını kurarak ticarete adım attı. Mesut Özil, Amine Gülşe’nin bu yeni yolculuğunda ona tam destek verirken, Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem de markanın reklam çekimlerinde yer aldı.

Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Öykü Çelik evleniyor! Sürpriz evlilik teklifini sosyal medyadan duyurdu
Kıvanç Tatlıtuğ, asgari ücretin iki bin katına "evet" dedi! Kazancı dudak uçuklattı

Sıkça Sorulan Sorular

AMİNE GÜLŞE KAÇ YAŞINDA?
30 Nisan 1993 İsveç doğumlu Amine Gülşe, 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.
