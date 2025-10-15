Amine Gülşe, Mesut Özil'in oyunculuk yapmasına izin vermediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Asla Vazgeçmem ve İkisini de Sevdim dizilerinde rol alan Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Eda ve Ela isminde iki kız çocuğu sahibi Amine Gülşe, neden dizilerde rol almadığını ilk kez açıkladı.

AMİNE GÜLŞE "MESUT ÖZİL OYUNCULUK YAPMASINI İSTEMİYOR" İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Kızlarını dünyaya getirdikten sonra herhangi bir projede yer almayan Amine Gülşe, katıldığı etkinlikte eşi Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddialar hakkında konuştu.

Oyunculuk yapmamasının eşiyle bir ilgisinin olmadığını belirten Gülşe, "Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!" dedi.

AMİNE GÜLŞE OYUNCULUĞA ARA VERDİ, KENDİ MARKASINI KURDU

Gülşe, kendi mücevher markasını kurarak ticarete adım attı. Mesut Özil, Amine Gülşe’nin bu yeni yolculuğunda ona tam destek verirken, Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem de markanın reklam çekimlerinde yer aldı.