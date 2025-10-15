Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma olayına ilişkin merak edilen soruya cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:41

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, akreditasyon yasağını uygulamadıklarını belirterek ''Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha yüksek'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?

''BUNLARI İFŞA EDECEĞİM''

Sadettin Saran, ''Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!'' dedi.

Samandıra'da ölü toprağını gördüğünü ifade eden Saran, Jose Mourinho'nun etkilerinini sürdüğünü belirtti.

Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu ana kadar 39.8 milyon euro ödedik. Tedesco babamın oğlu değil. Oyuncuların güveninin kazanmış, Samandıra'da yatıp kalkıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?

İRFAN CAN VE CENK TOSUN KONUSU

Biz bir aileyiz demiştim. Aile içinde bir takım bir şeyler olur. Bir takım kararlar aldık. Bunu paylaşmayacağım.

Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali bey ile konuşuyorum, fikrini ve tecrübelerini alıyorum. Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?

JHON DURAN AÇIKLAMASI

Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.