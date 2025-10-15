Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan dikkat çeken cevap! İrfan Can ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, akreditasyon yasağını uygulamadıklarını belirterek ''Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha yüksek'' dedi.

''BUNLARI İFŞA EDECEĞİM''

Sadettin Saran, ''Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım!'' dedi.

Samandıra'da ölü toprağını gördüğünü ifade eden Saran, Jose Mourinho'nun etkilerinini sürdüğünü belirtti.

Sadettin Saran'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu ana kadar 39.8 milyon euro ödedik. Tedesco babamın oğlu değil. Oyuncuların güveninin kazanmış, Samandıra'da yatıp kalkıyor.

İRFAN CAN VE CENK TOSUN KONUSU

Biz bir aileyiz demiştim. Aile içinde bir takım bir şeyler olur. Bir takım kararlar aldık. Bunu paylaşmayacağım.

Bana Ali Koç'un devamı diyorlar. Ali bey ile konuşuyorum, fikrini ve tecrübelerini alıyorum. Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok.

JHON DURAN AÇIKLAMASI

Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz.