Kuyumcuyu basıp, 1 kilo altın çaldılar! Şoke eden soygun anı kamerada

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheliler altın bozdurma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladı. Aniden tezgahın üzerine atlayan şüpheliler iş yeri sahibinin darp etmeye başladı. Kuyumcuya giren 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şahıs 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Soygun anları güvenlik kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde, tezgahın arkasında bekleyen 2 şüphelinin, tezgahın üzerine atladığı ve iş yeri sahibi ile çalışanı darp ettiği görülüyor. Ardından suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasp eden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, şüphelilerden birinin soygun esnasında kamyonla kuyumcunun bulunduğu caddeyi kapattığı da öğrenildi.

İSTANBUL'DA ÇALDILAR KARS'TA YAKALANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, soyguncuların kullandığı otomobil Sultangazi'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul’dan Ağrı’ya gittikleri tespit edildi. Jandarma ile birlikte yapılan ortak operasyonda şüpheliler Ağrı'ya giden otobüsü Kars'ta durdurdu. Otobüsle Ağrı'ya kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli yakalanarak İstanbul’a getirildi.

DAHA ÖNCE BİR TIRDAN 2 BUÇUK MİLYON ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin soygundan birkaç gün önce birkaç defa iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları da tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerden Süphan H.’nin 29 Ağustos’ta Başakşehir’deki tır gaspı olayının da faili olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin liranın çalındığı olayla ilgili daha önceden de 1 kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.