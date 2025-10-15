Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kuyumcuyu basıp, 1 kilo altın çaldılar! Şoke eden soygun anı kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa’da altın bozdurma bahanesiyle kuyumcuya giden şüpheliler iş yeri sahibinin darp ederek 1 kilogram altın ve 300 bin lira nakit parayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin daha önce bir tırı gasp ettikleri belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 13:14

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheliler altın bozdurma bahanesiyle iş yeri sahibini oyaladı. Aniden tezgahın üzerine atlayan şüpheliler iş yeri sahibinin darp etmeye başladı. Kuyumcuya giren 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şahıs 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

Kuyumcuyu basıp, 1 kilo altın çaldılar! Şoke eden soygun anı kamerada

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

anları güvenlik kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde, tezgahın arkasında bekleyen 2 şüphelinin, tezgahın üzerine atladığı ve iş yeri sahibi ile çalışanı darp ettiği görülüyor. Ardından suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasp eden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, şüphelilerden birinin soygun esnasında kamyonla kuyumcunun bulunduğu caddeyi kapattığı da öğrenildi.

Kuyumcuyu basıp, 1 kilo altın çaldılar! Şoke eden soygun anı kamerada

İSTANBUL'DA ÇALDILAR KARS'TA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, soyguncuların kullandığı otomobil Sultangazi'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul’dan Ağrı’ya gittikleri tespit edildi. Jandarma ile birlikte yapılan ortak operasyonda şüpheliler Ağrı'ya giden otobüsü 'ta durdurdu. Otobüsle Ağrı'ya kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli yakalanarak İstanbul’a getirildi.

DAHA ÖNCE BİR TIRDAN 2 BUÇUK MİLYON ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin soygundan birkaç gün önce birkaç defa iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları da tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerden Süphan H.’nin 29 Ağustos’ta Başakşehir’deki tır gaspı olayının da faili olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin liranın çalındığı olayla ilgili daha önceden de 1 kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyumcuyu basıp, 1 kilo altın çaldılar! Şoke eden soygun anı kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayiciler isyan etti! Hırsızların yeni meskeni oldu
Sepeti alıp sallana sallana uzaklaşmıştı! Dondurma hırsızı akıl hastası çıktı!
ETİKETLER
#istanbul
#hırsızlık
#kars
#soygun
#kuyumcu
#Altın Çalınması
#Karakol
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.