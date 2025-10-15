Lüks araçla drift şovu pahalıya patladı!

Kategoriler
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve drift atan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, yönetmeliğe uygun plaka takmayan ve trafiğe açık yolda drift atarak araç yaya ile yaya güvenliğini tehlikeye sokan aracın sürücüsüne 50 bin 201 TL cezai işlem uygulandı. Aracın drift anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.