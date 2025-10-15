İl olacak ilçeler listesi 2025! Hangi ilçeler il olacak?

Türkiye'nin gündeminde ilçelerin il olması konuşulurken kulis bilgilerine göre olası bir düzenlemede yeni illerin 82’den 100’e kadar plaka numaralarıyla listeye eklenebileceği öğrenildi.

İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2025

Antalya Alanya (83)

Mersin Anamur (84)

Şırnak Cizre (85)

Tekirdağ Çorlu (86)

Balıkesir Edremit (87)

Diyarbakır Ergani (88)

Konya Ereğli (89)

Muğla Fethiye (90)

Kocaeli Gebze (91)

Hatay İskenderun (92)

Bursa İnegöl (93)

Adıyaman Kahta (94)

Adana Kozan (95)

Kırklareli Lüleburgaz (96)

Ankara Polatlı (97)

Şanlıurfa Siverek (98)

Mersin Tarsus (99)

Hakkari Yüksekova (100)



HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İl sayısının 100'e çıkacağı son günlerde konuşulurken ilçelerin isimleri de belli oldu. Şu an için resmi bir açıklama bulunmazken bazı ilçelerin il olacağı iddia ediliyor.