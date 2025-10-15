Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

TMSF el koymuştu! Türkiye'nin 23 senelik bankası satışa çıkarıldı

Mart ayında TMSF tarafından el konulan Bank Pozitif, ihaleyle satışa çıkarıldı. Muhammen bedelin 1,1 milyar TL olarak belirlendiği ihale 12 Kasım'da düzenlenecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TMSF el koymuştu! Türkiye'nin 23 senelik bankası satışa çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 11:22

soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından el konulan Bank Pozitif (Pozitif Bank), ihaleyle satışa çıkarıldı.

TMSF el koymuştu! Türkiye'nin 23 senelik bankası satışa çıkarıldı


TMSF tarafından duyurulan ihalede, 2002 yılında kurulan banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE KASIM AYINDA YAPILACAK

İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı. Verilen tekliflerin ardından 12 Kasım 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ile banka resmen satışa çıkarılacak.

TMSF el koymuştu! Türkiye'nin 23 senelik bankası satışa çıkarıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da feci kaza kameralara yansıdı! Ölü ve yaralılar var

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı hakkında hazırlanan iddianame geçtiğimiz haftalarda mahkeme tarafından kabul edildi.

TMSF el koymuştu! Türkiye'nin 23 senelik bankası satışa çıkarıldı

İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu örgüt elebaşısı ve yöneticisi olduğu iddia edilen 12 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Icardi'nin büyük fedakarlığı ortaya çıktı! Menajerine talimatı verdi
ETİKETLER
#ihale
#yasa dışı bahis
#tmsf
#Erkan Kork
#Bank Pozitif
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.