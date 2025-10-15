Icardi'nin büyük fedakarlığı ortaya çıktı! Menajerine talimatı verdi

Sezon başında Barış Alper Yılmaz'a astronomik teklif yapan NEOM'un, ara transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Mauro Icardi ile ilgilendiği ortaya çıktı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Tekrar Suudi Arabistan pazarına giren golcü futbolcu, menajeri ve avukatı olan Elio Letterio Pino'dan NEOM'u bekletmesini istedi. Arjantinli yıldız futbolcunun önceliği ve tek düşüncesi, futbol kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAZIR

Hayat arkadaşı China Suarez'le İstanbul'da yeni bir düzen kuran, evini değiştiren Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 3 yıllık yeni bir anlaşma imzalamak isteyen 32 yaşındaki golcü oyuncu, ücretinde indirim yapmaya da hazır durumda.

10 MİLYON EURO KAZANIYOR

6 milyon Euro garanti para alan tecrübeli futbolcuya her sezon sponsor desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor ve yıldız oyuncu 10 milyon Euro kazanıyor. Arjantinli forvet, mevcut sözleşmesindeki bonuslardan vazgeçerek 6 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacağını söyledi.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusu hakkında yaptığı açıklamada, "Icardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil. Icardi de çok kolay vazgeçecek oyuncu değil'' demişti.

5 KEZ GOL ATTI

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro Icardi, ağır sakatlık dönüşü bu sezon forma giydiği 9 maçta 5 kez ağları havalandırdı. Fazla kilosu nedeniyle eleştiriler alan Arjantinli yıldızın fiziksel olarak kasım ayında tam anlamıyla hazır olması bekleniyor.

96 MAÇTA 66 GOL

Galatasaray kariyerinde 96 maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 66 gol 22 asistlik performans sergiledi. Arjantinli golcü, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kazandığı 23/24 sezonunda attığı 25 golle ligin gol kralı oldu. Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.