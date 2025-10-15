Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Saadettin Saran basın toplantısı hangi kanalda, nereden izlenir?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın basın toplantısı bugün 11.00'de başlayacak. Sadettin Saran basın toplantısı canlı yayını heyecanla beklenirken hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu.

Saadettin Saran basın toplantısı hangi kanalda, nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:43

Gündeme dair konuların ele alınacağı Saadettin Saran için bekleyiş devam ediyor.

SAADETTİN SARAN BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Kulübü Başkanı Saadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı bugün 11.00'de başlarken toplantı, A , FB TV, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Saadettin Saran basın toplantısı hangi kanalda, nereden izlenir?

SAADETTİN SARAN BASIN TOPLANTISI NEREDEN İZLENİR CANLI YAYIN?

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Başkanımız Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyecektir."

Basın toplantısı A Spor, FB TV, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
