Denizden 1 saatte anca çıkarıldı! Devasa canavar bin kişiyi doyuracak: Değeri ise dudak uçuklattı

İngiltere’nin Devon açıklarında “Pechos Grandes” adlı balıkçı teknesinin mürettebatı, kıyıdan yaklaşık 16 kilometre uzakta devasa bir balık gördü.

Tekne sahibi Mike Lynes, "Bu kadar büyük balıklarla başa çıkabilecek ekipmanımız var ama bu bizim için bile dev bir avdı. Balığı sudan çıkarmamız 45 dakika sürdü" ifadelerine yer verdi.

Daily Star'ın haberine göre balık, Devon'daki Brixham Balık Pazarı'nda 2.000 sterlinden (yaklaşık 111 bin TL) fazla bir fiyata satıldı ve yerel bir restoranda servis edilmek üzere hazırlandı.

NESLİ TÜKENMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Mavi yüzgeçli orkinoslar, 1960’larda aşırı avlanma nedeniyle İngiltere sularından tamamen kaybolmuştu. Ancak son yıllarda sayıları hızla artarak 2021’de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinden çıkarıldı.

Uzmanlara göre Güneybatı İngiltere kıyılarında artık yüzlerce büyük orkinos bulunuyor; bu balıklar bölgedeki uskumru ve zargana bolluğuyla besleniyor.

Öte yandan orkinos, özellikle Japon mutfağında son derece değerli bir tür olarak biliniyor. Bazı özel açık artırmalarda mavi yüzgeçli orkinosun kilosu 200 sterline (yaklaşık 11 bin TL) kadar çıkabiliyor.