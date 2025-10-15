Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

Aydın'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in evinde ölü bulunmasına ilişkin açılan davada erkek arkadaşı Ö.K. için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Genç üniversite öğrencisini evde ölü bulduğunu iddia eden Ö.K.'nin cinayet silahında DNA'sına rastlandığı öğrenildi.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu
15.10.2025
15.10.2025
saat ikonu 09:24

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin evinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulunmuştu. 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümüne ilişkin açılan davada 29 yaşındaki Ö.K. hakkında iddianame hazırlandı. Büşra Cin'i kasten öldürmeye karşı şüpheli bulunan Ö.K.'nin ayrıca silah üzerinde DNA'sına rastlandığı öğrenildi.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

SİLAHTA DNA'SI MONTUNDA ATIŞ ARTIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianameye Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

CİNAYET GECESİ AYRILIK MESAJI ATMIŞ

Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

İNTİHAR İDDİASINDAKİ ÇELİŞKİLER RAPORLANDI

Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu

"BÜŞRA'YI İNCİTECEK HİÇ BİR ŞEY YAPMADIM"

İddianamede sanık Ö.K.'nın ifadesine de yer verildi.

Ö.K. "Büşra ile ayrılma kararı almış olsak da bu karardan dolayı mesaj yoluyla tartışmış olsak bile Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta Ö.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ö.K. tutuklanmıştı.

Büşra Cin'in sır ölümünde gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin DNA'sı bulundu
