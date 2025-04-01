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 | Baran Aksoy

Büşra Cin'in sır ölümü! Kayıp silah bulundu: Sevgilisi ifadesinde itiraf etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin'in şüpheli ölümüyle ilgili devam soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Büşra'nın sevgilisi Özcan Korkmaz, olay öncesi kavga ettiklerini kabul etti. Korkmaz'a ait silah ise yatağın altında bulundu.

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Büşra Cin'in sır ölümü! Kayıp silah bulundu: Sevgilisi ifadesinde itiraf etti
KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 11:02

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Büşra'nın göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAVGA ETTİKLERİNİ KABUL ETTİ

Büşra Cin'in cinayete kurban gidip gitmediğine dair soruşturma devam ederken genç kızın sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Yeni Asır'ın haberine göre; Korkmaz, sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti.

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EVE DÖNDÜĞÜNDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Büşra ile kavga ettikten sonra evi terk ettiğini aktaran Korkmaz eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

SİLAH YATAĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Öte yandan evde yapılan geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altından çıktı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada, Büşra'nın sır ölümü adli tıp kurumunda yapılan incelemeden gelecek sonuç çözecek.

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