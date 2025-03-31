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 | Özge Sönmez

Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in arkadaşının evde ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı.

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Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 10:13

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin, misafir olarak gittiği erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Büşra Cin'in ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ö.K'nin tutuklandığı öğrenildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlanan Cin'in cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ö.K. (29), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, sabah Karaçay Mahallesi 255 Sokak'taki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti.

Sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderilmişti.

Ö.K, ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

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