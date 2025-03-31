Üniversite öğrencisi Büşra'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in arkadaşının evde ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı.