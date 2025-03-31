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 | Özge Sönmez

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Peş peşe silah sesleri: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Zeytinburnu'nda aralarında husumet oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine silah ve bıçaklarla saldırdı. Sokak ortasında yaşanan korkunç kavgada 7 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 17:19

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma başladı. İki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşen olayda şahıslardan D.B., silahla kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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TARAFLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Taraflar, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Silahla açılan ateş sonucu B.Y., N.Y. ve T.Ö. yaralanırken, S.B., M.D. ve S.B. ise bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.

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