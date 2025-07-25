Önce karısına mesaj attı! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Serinhisar ilçe merkezinde bulunan Orta Mahalle’de saat 15.00 sıralarındayaşanan olayda boyacılıktan emekli olan Ali Ö., çalışmaya giden eşi C.Ö.’ye "Seni çok seviyorum" diye mesaj attı.

EVE GELDİĞİNDE İKİSİNİ DE ÖLÜ OLARAK BULDU

Saat 18.00 sıralarında işten dönen C.Ö., eve girdiğinde kocasını ve Ali Ö.’nün gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadını ölü olarak buldu.



BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

C.Ö.’nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Ö.’nin kadın arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın meydana geldiği evde araştırma başlattı.