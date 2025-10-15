Netanyahu savaşın bittiğini ilan etmedi, Hamas'a tehditler savurdu: Kıyamet kopar!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ardından ABD basınından CBS'e verdiği röportajla dikkat çekti. Gazze’deki ateşkes sürecine değinen Netanyahu, "Barışa bir şans verme konusunda anlaştık. Dedik ki, ilk kısmı tamamlayalım ve şimdi de ikinci kısma şans verelim" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Hamas’ın silahsızlanmasının kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Netanyahu, "Birincisi, Hamas'ın silahlarından vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi, Gazze'de silah fabrikalarının olmadığından emin olunmalı. Gazze'ye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Silahsızlanma budur" dedi.

''HAMAS SİLAHLANMAYI REDDEDERSE KIYAMET KOPACAK''

Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi halinde yaşanacaklar konusunda, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın sarf ettiği sözlere atıfta bulunan Netanyahu, "O zaman kıyamet kopacak. Ama umarım öyle olmaz. Umarım bunu barışçıl bir şekilde yapabiliriz. Biz buna kesinlikle hazırız" diye konuştu. Netanyahu, bölgede barışın tesis edilmesinin, "İsrail halkına, bölge halkına ve dünya halklarına verilebilecek en büyük hediye olacağını" söyledi.

NEDEN SAVAŞIN BİTTİĞİNİ İLAN ETMİYOR?

Savaşın bittiğini ilan etmesi için ne gerektiği sorusuna da cevap veren Netanyahu, "Öngörülebilir gelecekte, sadece İsrail için değil, özgür ve medeni dünya için de kendini savunma yeteneğinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özgürlük kalıcı veya otomatik değildir. Özgür toplumları savunamazsanız, otoriter veya totaliter rejimler tarafından ele geçirilirler" değerlendirmesini yaptı.

''GÖREVİM YAHUDİLERİN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK''

Netanyahu, Trump’ın İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada kendisi için kullandığı "kolay biri değil" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise, "Yani, umarım ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda çok katı olduğum için öyle söylüyordur. Bana söylenenin doğru olduğuna inandığımda ‘doğrudur’ derim, ‘hayır’ demem gerektiğini düşündüğümde de bunu söylerim. Bu benim işim. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak" yanıtını verdi.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.