Türkiye Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 15 Kasım'da Bursa'da oynanacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, 5. karşılaşmasında Bulgaristan ile rövanş maçına çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşma Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
Vatandaşlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Karşılaşmanın biletlerinin 2025 Kasım ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor.
TFF tarafından genel olarak A Milli Takım maç biletleri 1-2 hafta önceden satışa çıkarılıyor. Konuyla ilgili TFF tarafından bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının bilet fiyatları da henüz açıklanmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da netlik kazanması bekleniyor.
A Milli Takım'ın en son 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında Kocaeli'nde oynadığı Gürcistan maçının biletleri ise şöyle olmuştu: