Çok sayıda adrese silah kaçakçılığı operasyonu! Gözaltılar var

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör ile 320 farklı çap ve ebatlarda fişek ve çok sayıda delici alet ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.