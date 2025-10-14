Galatasaray Bodo Glimt maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Milli aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Liverpool'u kendi evinde 1-0 mağlup etmişti.

3 puan alarak ilk 24 şansını ciddi bir oranda artıran sarı-kırmızılılar, 3. haftada ise RAMS Park'ta Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Bodo/Glimt maç bileti ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - BODO GİLMT MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Gilmt maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Bodo/Gilmt maçının biletlerinin 19 Ekim veya 20 Ekim tarihlerinde satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - BODO GİLMT MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Bodo/Gilmt maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatları da netlik kazanacak.

Galatasaray'ın en son evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Liverpool mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: