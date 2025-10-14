Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Bodo Glimt maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Bodo/Glimt maç bileti ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları araştırılmaya başlandı.

Haber Merkezi
14.10.2025
14.10.2025
Milli aranın ardından 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz 2. hafta karşılaşmaları kapsamında Liverpool'u kendi evinde 1-0 mağlup etmişti.

3 puan alarak ilk 24 şansını ciddi bir oranda artıran sarı-kırmızılılar, 3. haftada ise 'ta Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Bodo/Glimt maç bileti ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - BODO GİLMT MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak olan Galatasaray - Bodo/Gilmt maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşmalarının biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Galatasaray - Bodo/Gilmt maçının biletlerinin 19 Ekim veya 20 Ekim tarihlerinde satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY - BODO GİLMT MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray - Bodo/Gilmt maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatları da netlik kazanacak.

Galatasaray'ın en son evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması olan Liverpool mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 50.000
  • Delux: 48.000
  • Lux: 46.000
  • Classic: 44.000
  • Kategori 1: 30.000
  • Kategori 2: 27.500
  • Kategori 3: 25.000
  • Kategori 4: 22.500
  • Kategori 5: 21.000
  • Kategori 6: 18.000
  • Kategori 7: 17.000
  • Kategori 8: 12.000
  • Kategori 9: 10.000
  • Kategori 10: 2.700
  • Kategori 11: 2.300
  • Misafir: 2.300
