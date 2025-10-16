Arif Erkin neden öldü? Arif Erkin cenaze töreni ne zaman, nerede?

Yabancı Damat dizisinde oynadığı "Memik Dede" rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından vatandaşlar tarafından Arif Erkin neden öldü, cenaze töreni ne zaman, nerede olduğu araştırılmaya başlandı.

ARİF ERKİN NEDEN ÖLDÜ?

Arif Erkin'in neden vefat ettiği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sedef Tulumdaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında "Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibarıyla hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

ARİF ERKİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

Arif Erkin'in henüz cenaze programı belli olmadı. Ünlü oyuncunun cenaze programı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ARİF ERKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Arif Erkin, 11 Eylül 1935 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Lise yıllarında ilk tiyatro oyunculuğu yapmaya başlayan ünlü isim, öğretmeninden keman dersleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık, Devlet ve Opera Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı.

İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalışan Arif Erkin oyunculuk kariyerine ise profesyonel olarak 1964 yılında rol aldığı "Direklerarası" müzikali ile başladı. Daha sonraki yıllarda oyunculuk ve müzik kariyerine devam eden Arif Erkin, İkinci Bahar dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

2004-2007 yılları arasında yayımlanan Yabancı Damat dizisinde oynadığı "Memik Dede" karakteriyle hafızalara kazındı. Beyaz Melek, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar, Kadim Dostum, Çoban Yıldızı adlı dizilerde de rol aldı.