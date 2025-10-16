Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Beylikdüzü ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İSKİ su kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 16:22

16 Ekim 2025 Perşembe günü 'un , , ve ilçelerinde meydana geldi. tarafından yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceği açıklandı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Florya su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor.

İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

İSTANBUL FLORYA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Şenlikköy Mahallesi'ne bağlı Florya semtinde su kesintisi meydana geldi. 16 Ekim sabah saat 09.56 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 22.00'da sona ermesi bekleniyor.

İSKİ açıklamasında içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası meydana geldiğini duyurdu.

Şenlikköy Mahallesi'nin yanı sıra aynı arıza sebebiyle Basınköy Mahallesi'nde de su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 22.00'de sona ermesi bekleniyor.

İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ 16 EKİM

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ kesintilerin saat 19.00 civarında sona ermesinin beklendiğini duyurdu.

Su kesintisinin içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklandığı belirtildi.

İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beykoz ilçesinin ise Ali Bahadır, Bozhane, Göllü, Paşa Mandıra, Riva ve Öğümce mahallelerinde kesinti meydana geldi. Saat 11.37'de başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ 16 EKİM

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı olan Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinde saat 11.34'ten itibaren su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#istanbul
#beylikdüzü
#kadıköy
#su kesintisi
#beykoz
#iski
#bakırköy
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.