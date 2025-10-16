İstanbul Florya su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 16 Ekim İSKİ açıklama yaptı

16 Ekim 2025 Perşembe günü İstanbul'un Bakırköy, Beylikdüzü, Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi meydana geldi. İSKİ tarafından yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceği açıklandı.

Vatandaşlar tarafından İstanbul Florya su kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor.

İSTANBUL FLORYA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Şenlikköy Mahallesi'ne bağlı Florya semtinde su kesintisi meydana geldi. 16 Ekim sabah saat 09.56 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 22.00'da sona ermesi bekleniyor.

İSKİ açıklamasında içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası meydana geldiğini duyurdu.

Şenlikköy Mahallesi'nin yanı sıra aynı arıza sebebiyle Basınköy Mahallesi'nde de su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 22.00'de sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ 16 EKİM

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ kesintilerin saat 19.00 civarında sona ermesinin beklendiğini duyurdu.

Su kesintisinin içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklandığı belirtildi.

İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Beykoz ilçesinin ise Ali Bahadır, Bozhane, Göllü, Paşa Mandıra, Riva ve Öğümce mahallelerinde kesinti meydana geldi. Saat 11.37'de başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin saat 18.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ 16 EKİM

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı olan Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinde saat 11.34'ten itibaren su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.