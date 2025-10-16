Menü Kapat
Hava Durumu
İZBAN ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu 2025? Öğrenci fiyatının kaç TL olduğu belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu sonrasında İZBAN ücretlerine zam geldi. Oy çokluğu ile zam önergesi kabul edilirken ne zaman geçerli olacağı da belli oldu.

İZBAN ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu 2025? Öğrenci fiyatının kaç TL olduğu belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu dün Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır idaresinde yapılırken 2025 ücretlerinde kararı verildi.

İZBAN ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU 2025?

İZBAN’a zam önergesi, oy çokluğu ile kabul edilirken bilet fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Her gün binlerce kişinin kullandığı İZBAN öğrenci bileti fiyatı da değişti. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu.

İZBAN ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu 2025? Öğrenci fiyatının kaç TL olduğu belli oldu

İlk oturumda zam önergesi yapılırken ikinci oturumda plan bütçe ve komisyonunda oy çokluğu ile kabul edilerek zam kararı alındı.

İZBAN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İlk oturumda konuşulan zam önergesi ikinci oturumda kabul edilirken zam kararı ortaya çıktı. Güncel olarak 25 TL olan İZBAN bilet fiyatlarında artış yalandı ve ücret 30 TL'ye çıktı. Ağustos ayı toplantısında da 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasının son bulmasına karar verilmişti. 10 TL olan öğrenci bilet fiyatları ise 15 TL oldu.

İZBAN ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu 2025? Öğrenci fiyatının kaç TL olduğu belli oldu

İZBAN ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla İZBAN’a zam geldi. Zam sonrası 25 TL olan fiyatlar 30 TL'ye yükseldi. Son dakika bilgilerine göre zamlı fiyatların 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Öğrenci fiyatları ise 15 TL'ye çıktı.

Toplu ulaşımda yeni zam: 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak
