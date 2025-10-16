"Süper Ahşap" piyasaya sürüldü: Çelikten 10 kat daha güçlü, 6 kat daha hafif

ABD merkezli bir şirket, çeliğe göre ağırlık-mukavemet oranı 10 kata kadar daha yüksek ve aynı zamanda 6 kata kadar daha hafif yepyeni bir ahşap türü geliştirdiğini duyurdu. Materyal bilimci Liangbing Hu'nun kurucu ortağı olduğu InventWood tarafından üretilen "Süper Ahşap" (Superwood) ticari bir ürün olarak piyasaya sürüldü.

ON YILLIK BİR YENİDEN İCAT SERÜVENİ

Yale Üniversitesi'nde profesör olan Hu, on yılı aşkın süre önce insanlığın en eski yapı malzemelerinden birini yeniden icat etme hedefiyle yola çıktı. Maryland Üniversitesi Materyal İnovasyon Merkezi'nde çalışırken ahşabın temel bileşenlerinden biri olan ve ona rengini ile bir miktar mukavemetini veren ligninin bir kısmını çıkararak malzemeyi şeffaf hale getirmeyi bile başarmıştı.

Ancak asıl amacı, dünyadaki en bol biyopolimer olan bitki lifinin ana bileşeni olan selülozu kullanarak ahşabı daha da güçlendirmekti.

2017'DEKİ ÇIĞIR AÇAN BULUŞ

Dönüm noktası, Hu'nun 2017'de düzenli ahşabı kimyasal olarak işleyip doğal selüloz yapısını güçlendirerek daha iyi bir inşaat malzemesi haline getirmesiyle geldi.

Ahşap öncelikle su ve seçili kimyasallardan oluşan bir banyoda kaynatıldı. Ardından, hücresel düzeyde çöktürülüp önemli ölçüde daha yoğun hale getirilmek için sıcak presleme işleminden geçirildi. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, bir hafta süren sürecin sonunda elde edilen ahşabın ağırlık-mukavemet oranı "çoğu yapısal metal ve alaşımdan daha yüksek" seviyelere ulaştı.

Yıllarca süren patent başvuruları ve süreç mükemmelleştirmelerinin ardından, Süper Ahşap artık piyasaya sürülmeye hazır hale getirildi.