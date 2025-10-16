Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'dan yeni video modeli: Veo 3.1 ile gelişmiş ses ve düzenleme kontrolü geliyor

Google, geliştirdiği yeni video modeli Veo 3.1'i duyurdu ve modele geliştirilmiş ses çıkışı, ayrıntılı düzenleme seçenekleri ve görüntüden videoya dönüşümde iyileştirmeler ekledi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2025
13:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
13:51

Teknoloji devi Google, video alanındaki çalışmalarına yenisini ekledi. Şirket yeni video modeli Veo 3.1 duyurdu ve modelin geliştirilmiş ses çıkışı, daha ayrıntılı düzenleme kontrolleri ve görüntüden videoya dönüştürme konusunda daha iyi sonuçlar sunduğunu açıkladı.

Veo 3.1 modelinin, mayıs ayında piyasaya sürülen Veo 3'ün üzerine inşa edildiği, daha gerçekçi klipler ürettiği ve komutlara daha iyi uyduğu belirtiliyor.

Google'dan yeni video modeli: Veo 3.1 ile gelişmiş ses ve düzenleme kontrolü geliyor

GOOGLE VEO 3.1 NELER SUNUYOR?

Yeni model, kullanıcılara videoya bir nesne ekleme ve eklenecek nesnenin klibin genel stiliyle bütünleşmesini sağlama imkanı tanıyor. Ayrıca yakında kullanıcıların Flow video düzenleyicide mevcut bir nesneyi videodan çıkarabileceği de bildirildi.

Daha önceki sürüm Veo 3'te bir karakteri yönlendirmek için referans görüntüler ekleme, yapay zeka kullanarak klip oluşturmak için ilk ve son kareyi sağlama ve mevcut bir videoyu son birkaç kareye dayanarak uzatma gibi düzenleme özellikleri zaten mevcuttu. Veo 3.1 ile birlikte, Google bu özelliklere ses desteği ekleyerek klipleri daha canlı hale getiriyor.

Google'dan yeni video modeli: Veo 3.1 ile gelişmiş ses ve düzenleme kontrolü geliyor

VEO 3.1 HANGİ PLATFORMLARA GELİYOR?

Google yeni modelini kendi video düzenleyicisi Flow, Gemini uygulaması ile birlikte Vertex ve Gemini API'larına sunmaya başlıyor. Şirket Flow'un mayıs ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, kullanıcıların uygulamada 275 milyondan fazla video oluşturduğunu da ekledi.

