Google'dan yeni video modeli: Veo 3.1 ile gelişmiş ses ve düzenleme kontrolü geliyor

Teknoloji devi Google, video alanındaki yapay zeka çalışmalarına yenisini ekledi. Şirket yeni video modeli Veo 3.1 duyurdu ve modelin geliştirilmiş ses çıkışı, daha ayrıntılı düzenleme kontrolleri ve görüntüden videoya dönüştürme konusunda daha iyi sonuçlar sunduğunu açıkladı.

Veo 3.1 modelinin, mayıs ayında piyasaya sürülen Veo 3'ün üzerine inşa edildiği, daha gerçekçi klipler ürettiği ve komutlara daha iyi uyduğu belirtiliyor.

GOOGLE VEO 3.1 NELER SUNUYOR?

Yeni model, kullanıcılara videoya bir nesne ekleme ve eklenecek nesnenin klibin genel stiliyle bütünleşmesini sağlama imkanı tanıyor. Ayrıca yakında kullanıcıların Flow video düzenleyicide mevcut bir nesneyi videodan çıkarabileceği de bildirildi.

Daha önceki sürüm Veo 3'te bir karakteri yönlendirmek için referans görüntüler ekleme, yapay zeka kullanarak klip oluşturmak için ilk ve son kareyi sağlama ve mevcut bir videoyu son birkaç kareye dayanarak uzatma gibi düzenleme özellikleri zaten mevcuttu. Veo 3.1 ile birlikte, Google bu özelliklere ses desteği ekleyerek klipleri daha canlı hale getiriyor.

VEO 3.1 HANGİ PLATFORMLARA GELİYOR?

Google yeni modelini kendi video düzenleyicisi Flow, Gemini uygulaması ile birlikte Vertex ve Gemini API'larına sunmaya başlıyor. Şirket Flow'un mayıs ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, kullanıcıların uygulamada 275 milyondan fazla video oluşturduğunu da ekledi.