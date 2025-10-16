Menü Kapat
Aktüel
15°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

TFF tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olacağı duyuruldu. TFF tarafından yapılan duyurunun ardından taraftarlar Ali Şansalan Fenerbahçe karnesi ve yönettiği maçları araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi
Haber Merkezi
GİRİŞ:
16.10.2025
12:59
GÜNCELLEME:
16.10.2025
13:01

Trendyol 'de milli aranın ardından mücadeleler devam ediyor. Bu hafta ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Melih Kurt olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE KARNESİ

Ali Şansalan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 9 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler toplam 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda toplamda 17 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Ali Şansalan'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

  • 16.02.2025 | Fenerbahçe 3:1 Kasımpaşa
  • 17.10.2021 | Trabzonspor 3:1 Fenerbahçe
  • 15.08.2021 | Adana Demirspor 0:1 Fenerbahçe
  • 07.11.2020 | fenerbahçe 0:2 Konyaspor
  • 27.06.2020 | Fenerbahçe 3:2 Yeni Malatyaspor
  • 29.02.2020 | Antalyaspor 2:2 Fenerbahçe
  • 06.12.2019 | Fenerbahçe 5:2 Gençlerbirliği
  • 26.10.2019 | Fenerbahçe 5:1 Konyaspor
  • 29.11.2017 | fenerbahçe 6:0 Adana Demirspor

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1998 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan deneyimli isim, 2017 yılında ise ilk Süper Lig maçını yönetti.

#Futbol
#süper lig
#hakem
#ali şansalan
#fatih karagümrük
#Fenerbahçe
#Aktüel
