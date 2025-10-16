Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından mücadeleler devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Melih Kurt olduğu duyuruldu.

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE KARNESİ

Ali Şansalan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 9 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler toplam 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda toplamda 17 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Ali Şansalan'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

16.02.2025 | Fenerbahçe 3:1 Kasımpaşa

17.10.2021 | Trabzonspor 3:1 Fenerbahçe

15.08.2021 | Adana Demirspor 0:1 Fenerbahçe

07.11.2020 | fenerbahçe 0:2 Konyaspor

27.06.2020 | Fenerbahçe 3:2 Yeni Malatyaspor

29.02.2020 | Antalyaspor 2:2 Fenerbahçe

06.12.2019 | Fenerbahçe 5:2 Gençlerbirliği

26.10.2019 | Fenerbahçe 5:1 Konyaspor

29.11.2017 | fenerbahçe 6:0 Adana Demirspor

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1998 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan deneyimli isim, 2017 yılında ise ilk Süper Lig maçını yönetti.