Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Ali Şansalan yönettiği Fenerbahçe maçları, karnesi

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından mücadeleler devam ediyor. Bu hafta Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamalara göre Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Melih Kurt olduğu duyuruldu.
Ali Şansalan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 9 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler toplam 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda toplamda 17 sarı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.
Ali Şansalan'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle:
Ali Şansalan 17 Mart 1998 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan deneyimli isim, 2017 yılında ise ilk Süper Lig maçını yönetti.