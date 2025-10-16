Menü Kapat
15°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol 'de 9. hafta heyecanı 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar
14.30 Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu!
