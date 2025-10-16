Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

BASIN TOPLANTISINDA TEPKİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda birçok konuya açıklık getiren Saran, sarı-lacivertli takımın hazırlık kampını çok kötü geçirdiğini söyledi.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Jose Mourinho'yu yapılan kamp programı sebebiyle eleştiren Saran, "Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz. Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ'DE ÇOK KÖTÜ BİR KAMP DÖNEMİ YAŞANMIŞ"

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" sözleri, konunun muhatabı olan dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya soruldu. Sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Benfica'nın başına geçen ünlü teknik adamın soruya cevabı oldukça kısa oldu.

"ARTIK FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Deneyimli futbol adamı verdiği cevapta, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." İfadelerini kullandı. Mourinho'lu Fenerbahçe'nin, sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı. Portekizli teknik adam, ayrıca sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica'ya imza atmış ve bu kararı sebebiyle de eleştirilmişti.