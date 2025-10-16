Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaptığı basın toplantısında sarı-lacivertli takımın yazın Portekiz'de yaptığı kamp ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı. Saran'ın, "Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..." sözlerine karşılık sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan cevap geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:58

'de lider 'ın 6 puan gerisinde bulunan 'de sular durulmuyor.

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

BASIN TOPLANTISINDA TEPKİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda birçok konuya açıklık getiren Saran, sarı-lacivertli takımın hazırlık kampını çok kötü geçirdiğini söyledi.

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Jose Mourinho'yu yapılan kamp programı sebebiyle eleştiren Saran, "Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz. Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..." ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

"PORTEKİZ'DE ÇOK KÖTÜ BİR KAMP DÖNEMİ YAŞANMIŞ"

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" sözleri, konunun muhatabı olan dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya soruldu. Sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Benfica'nın başına geçen ünlü teknik adamın soruya cevabı oldukça kısa oldu.

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi

"ARTIK FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Deneyimli adamı verdiği cevapta, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." İfadelerini kullandı. Mourinho'lu Fenerbahçe'nin, sezonu Galatasaray ve 'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı. Portekizli teknik adam, ayrıca sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Benfica'ya imza atmış ve bu kararı sebebiyle de eleştirilmişti.

Mourinho'dan Sadettin Saran'a sert tepki! Eleştirilere cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'ye 20 milyon Euro: Transferi duyurdular!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Başkan Sadettin Saran
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.