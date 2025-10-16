Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı İstanbul haftalık hava tahmin raporunda; yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca devam edeceği bildirilirken yağmur bulutlarının megakenti 21 Ekim Salı günü terk edeceği aktarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:52

Genel Müdürlüğü'nün günlerce öncesinden için uyardığı yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 4 gün boyunca megakentte aralıklı olarak yağışlı hava etkisini gösterecek.

İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor

ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR

Peki İstanbul'da yağmurlu hava ne kadar etkisini sürdürecek. AKOM'un yeni yayımladığı İstanbul için haftalık hava tahmin raporunda; yağışların aralıklı olarak 20 Ekim Pazartesine kadar devam edeceği ondan sonraki günler de ise havanın parçalı bulutlu olacağı aktarıldı.

İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

  • 17.10.2025 Cuma Parçalı Bulutlu 14°C 20°C Yağış Beklenmiyor
  • 18.10.2025 Cumartesi Çok Bulutlu, Yerel Yağmurlu 15°C 20°C 1–3 kg/m²
  • 19.10.2025 Pazar Çok Bulutlu, Sağanak Yağmurlu 14°C 17°C 5–12 kg/m²
  • 20.10.2025 Pazartesi Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu 13°C 16°C 2–5 kg/m²
  • 21.10.2025 Salı Parçalı Bulutlu 13°C 18°C Yağış Beklenmiyor
  • 22.10.2025 Çarşamba Parçalı Bulutlu 14°C 20°C Yağış Beklenmiyor
İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı! Sağanak, sis, pus, poyraz hepsi bir arada geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat
Cadde ortasında silahlı çatışma! Koku dolu anlar kameraya yansıdı
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#hava tahmini
#yağmur
#meteoroloji
#yağış uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.