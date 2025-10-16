İstanbul'da sağanağa ara! AKOM tarih verdi: Kara bulutlar gidiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerce öncesinden İstanbul için uyardığı yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 4 gün boyunca megakentte aralıklı olarak yağışlı hava etkisini gösterecek.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR

Peki İstanbul'da yağmurlu hava ne kadar etkisini sürdürecek. AKOM'un yeni yayımladığı İstanbul için haftalık hava tahmin raporunda; yağışların aralıklı olarak 20 Ekim Pazartesine kadar devam edeceği ondan sonraki günler de ise havanın parçalı bulutlu olacağı aktarıldı.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU