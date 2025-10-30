Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz’ın karnesi ve yönettiği maçlar

Kategoriler
Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçında hakem Ali Yılmaz görev alırken hangi maçları yönettiği de merak edildi.
Ali Yılmaz Fenerbahçe'nin 1 maçını yönetirken Beşiktaş'ın maçını yönetmedi. Oynanan Fenerbahçe maçının bilgileri şöyle:
28.09.2025 – Fenerbahçe 2:0 Antalyaspor (Süper Lig 7. Hafta)
Ali Yılmaz'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar:
09.08.2025 – Samsunspor 2:1 Gençlerbirliği (Süper Lig 1. Hafta)
24.08.2025 – Trabzonspor 1:0 Antalyaspor (Süper Lig 3. Hafta)
30.08.2025 – Galatasaray 3:1 Ç. Rizespor (Süper Lig 4. Hafta)
17.09.2025 – Karagümrük 0:2 Başakşehir (Süper Lig 1. Hafta)
19.10.2025 – Alanyaspor 1:0 Göztepe (Süper Lig 9. Hafta)
22.10.2025 – Ç. Rizespor 0:0 Başakşehir (Süper Lig 3. Hafta)