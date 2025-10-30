Sayıları 200'ü aştı! Bu ülkede staja giden kayıplara karışıyor: İki ülke harekete geçti

Almanya ve Vietnam hükümetleri, son dönemde Almanya genelinde kaybolan Vietnamlı stajyer öğrencilerle ilgili gelişmeleri Aralık ayında yapılacak ikili toplantıda ele alacak.

Nikkei gazetesine göre, olay Almanya'nın başkenti Berlin’de yer alan bir otel okulunda kayıtlı 200’den fazla Vietnamlı stajyerin ortadan kaybolmasıyla gündeme geldi.

Yetkililer, kaybolan öğrencilerin büyük bölümünün Almanya’daki restoranlarda ve güzellik salonlarında kaçak olarak çalıştığını tespit etti. Olayın ardından Almanya genelinde benzer vakaların yaşandığı, soruşturmaların genişletildiği belirtildi.

Vietnam diasporasına bağlı sivil toplum kuruluşları da olaya dahil olarak, işe alım ajanslarının suistimallerine karşı mücadele çağrısı yaptı ve mağdur öğrenciler için destek mekanizmaları oluşturulmasını talep etti.

ÜLKEYE SAHTE BELGELERLE GİRİYORLAR

Almanya’da yaklaşık 16 bin Vietnamlı meslek öğrencisi bulunuyor. Aylık ortalama bin Euro maaşla çalışan bu öğrenciler, çoğu zaman sahte Almanca dil belgeleriyle ülkeye giriş yapıyor. Habere göre, Vietnam’daki bazı özel dil okulları bu belgeleri sahte şekilde düzenliyor.