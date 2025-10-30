Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sayıları 200'ü aştı! Bu ülkede staja giden kayıplara karışıyor: İki ülke harekete geçti

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan bir otel okuldaki 200’den fazla Vietnamlı stajyer sırra kadem bastı. Olay sonrası Alman ve Vietnam hükümetleri konuyu masaya yatırmak için bir araya gelmeye karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sayıları 200'ü aştı! Bu ülkede staja giden kayıplara karışıyor: İki ülke harekete geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 15:48

ve Vietnam hükümetleri, son dönemde Almanya genelinde kaybolan Vietnamlı stajyer öğrencilerle ilgili gelişmeleri Aralık ayında yapılacak ikili toplantıda ele alacak.

Nikkei gazetesine göre, olay Almanya'nın başkenti Berlin’de yer alan bir otel okulunda kayıtlı 200’den fazla Vietnamlı stajyerin ortadan kaybolmasıyla gündeme geldi.

Yetkililer, kaybolan öğrencilerin büyük bölümünün Almanya’daki restoranlarda ve güzellik salonlarında kaçak olarak çalıştığını tespit etti. Olayın ardından Almanya genelinde benzer vakaların yaşandığı, soruşturmaların genişletildiği belirtildi.

Vietnam diasporasına bağlı sivil toplum kuruluşları da olaya dahil olarak, işe alım ajanslarının suistimallerine karşı mücadele çağrısı yaptı ve mağdur öğrenciler için destek mekanizmaları oluşturulmasını talep etti.

ÜLKEYE SAHTE BELGELERLE GİRİYORLAR

Almanya’da yaklaşık 16 bin Vietnamlı meslek öğrencisi bulunuyor. Aylık ortalama bin Euro maaşla çalışan bu öğrenciler, çoğu zaman sahte Almanca dil belgeleriyle ülkeye giriş yapıyor. Habere göre, Vietnam’daki bazı özel dil okulları bu belgeleri sahte şekilde düzenliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okulda zehirlenme skandalı! 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
Roma'da sergilenecekti, sırra kadem bastı! Mısır’da 3 bin yaşındaki firavun bileziği kayıplara karıştı
ETİKETLER
#Almanya
#insan kaçakçılığı
#Vietnamlı Öğrenciler
#Kaçak Çalışma
#Sahte Belgeler
#Stajyerler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.