Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası kapsamında 14 Aralık 2025 Pazar günü Trabzonspor - Beşiktaş maçı oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmayı Ali Şansalan'ın yöneteceği duyuruldu.

Yardımcı hakem olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Yapılan duyurunun ardından Ali Şansalan Beşiktaş , Trabzonspor karnesi ve daha önce yönettiği maçlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

ALİ ŞANSALAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Şansalan kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 24 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ali Şansalan'ın yönettiği mücadelelerde Beşiktaş 57 sarı kart gördü ve 3 penaltı kullandı.

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Ali Şansalan'ın bu sezon siyah-beyazlıların sadece 29 Eylül 2025 tarihinde oynadığı Kocaelispor maçında görev aldı. Karşılaşmada Beşiktaş 1 sarı kart görürken, Kocaelispor ise 4 sarı kart gördü.

Ali Şansalan'ın yönettiği son 5 Beşiktaş maçının istatistikleri ise şöyle:

29.09.2025 | Beşiktaş 3:1 Kocaelispor | Sarı kart 1:4 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0

15.03.2025 | Konyaspor 1:0 Beşiktaş | Sarı kart 2:2 | Sarıdan-kırmızı kart 1:0 | Kırmızı kart 1:0 | Penaltı 0:0

08.02.2025 | Sivasspor 0:2 Beşiktaş | Sarı kart 0:2 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1

15.09.2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş | Sarı kart 2:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 1:0 | Penaltı 0:0

11.08.2024 | Sivasspor 0:2 Beşiktaş | Sarı kart 2:1 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0

ALİ ŞANSALAN TRABZONSPOR KARNESİ

Ali Şansalan Trabzonspor'un ise kariyeri boyunca 22 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Ali Şansalan'ın görev aldığı mücadelelerde Trabzonspor 41 sarı, 3 sarıdan-kırmızı ve 4 kırmızı kart gördü. Bordo-mavililer 5 kere ise penaltı atışı gerçekleştirdi.

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Ali Şansalan bu sezon Trabzonspor'un ise Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında görev aldı. Bordo-mavililer Alanyaspor maçında berabere kalırken, Kayserispor maçında ise sahada galibiyet ile ayrıldı.

Ali Şansalan'ın yönettiği son 5 Trabzonspor maçının istatistikleri şöyle: