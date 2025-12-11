Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Taraftarlar tarafından Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar gündem oldu. Ali Şansalan hakemlik kariyeri boyunca Trabzonspor'un 22, Beşiktaş'ın ise 24 maçında görev aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 12:34

'in 16. haftası kapsamında 14 Aralık 2025 Pazar günü - maçı oynanacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmayı 'ın yöneteceği duyuruldu.

Yardımcı hakem olarak Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Yapılan duyurunun ardından Ali Şansalan Beşiktaş , Trabzonspor karnesi ve daha önce yönettiği maçlar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

ALİ ŞANSALAN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Şansalan kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 24 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ali Şansalan'ın yönettiği mücadelelerde Beşiktaş 57 sarı kart gördü ve 3 penaltı kullandı.

Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Ali Şansalan'ın bu sezon siyah-beyazlıların sadece 29 Eylül 2025 tarihinde oynadığı Kocaelispor maçında görev aldı. Karşılaşmada Beşiktaş 1 sarı kart görürken, Kocaelispor ise 4 sarı kart gördü.

Ali Şansalan'ın yönettiği son 5 Beşiktaş maçının istatistikleri ise şöyle:

  • 29.09.2025 | Beşiktaş 3:1 Kocaelispor | Sarı kart 1:4 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
  • 15.03.2025 | Konyaspor 1:0 Beşiktaş | Sarı kart 2:2 | Sarıdan-kırmızı kart 1:0 | Kırmızı kart 1:0 | Penaltı 0:0
  • 08.02.2025 | Sivasspor 0:2 Beşiktaş | Sarı kart 0:2 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1
  • 15.09.2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş | Sarı kart 2:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 1:0 | Penaltı 0:0
  • 11.08.2024 | Sivasspor 0:2 Beşiktaş | Sarı kart 2:1 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

ALİ ŞANSALAN TRABZONSPOR KARNESİ

Ali Şansalan Trabzonspor'un ise kariyeri boyunca 22 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Ali Şansalan'ın görev aldığı mücadelelerde Trabzonspor 41 sarı, 3 sarıdan-kırmızı ve 4 kırmızı kart gördü. Bordo-mavililer 5 kere ise penaltı atışı gerçekleştirdi.

Ali Şansalan Beşiktaş, Trabzonspor karnesi, yönettiği maçlar!

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Ali Şansalan bu sezon Trabzonspor'un ise Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında görev aldı. Bordo-mavililer Alanyaspor maçında berabere kalırken, Kayserispor maçında ise sahada galibiyet ile ayrıldı.

Ali Şansalan'ın yönettiği son 5 Trabzonspor maçının istatistikleri şöyle:

  • 08.11.2025 | Trabzonspor 1:1 Alanyaspor | Sarı kart 1:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
  • 03.10.2025 | Trabzonspor 4:0 Kayserispor | Sarı kart 0:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 1:0
  • 27.04.2025 | Trabzonspor 4:3 Alanyaspor | Sarı kart 3:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1
  • 29.03.2025 | Trabzonspor 1:1 Göztepe | Sarı kart 1:2 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1
  • 01.02.2025 | Kayserispor 0:0 Trabzonspor | Sarı kart 4:2 | Sarıdan-kırmızı kart 0:1 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#ali şansalan
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.