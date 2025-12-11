Sürekli su basan bodrum kata 'kontrol kalemiyle suyu test ederek' giriyorlar!

Huzurevleri Mahallesi’ndeki Hilal Apartmanı sakinleri, yaklaşık 6 yıldır devam eden kanalizasyon problemi nedeniyle adeta kendi kaderlerine terk edildi. Apartmanın bodrum katı sık sık suyla doluyor; üstelik elektrik panosunun bu alanda bulunması, olası bir kaçak durumunda ciddi bir tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, her defasında bodruma inmeden önce suyu kontrol kalemiyle test ederek tedbir almaya çalışıyor.

Sorunun, apartmana ait kanalizasyon hattının sürekli tıkanmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin ASKİ’ye defalarca başvurduğu ancak kalıcı bir çözüm sağlanamadığı ileri sürülüyor. Tıkanan hat nedeniyle bodrum katına geri basan su, hem ekonomik kayıplara hem de sürekli artan bir tedirginliğe sebep oluyor.

"KOLONLAR NEMDEN ÇÜRÜYOR"

Apartman yöneticisi Hidayet Dalgıç, sorunun uzun zamandır sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“77165 Sokak’taki kanalizasyonda kullanılan dar borular yüzünden su taşarak bizim bodruma doluyor. 2020’de taşındığımdan beri bu sorun hiç bitmedi. Marketin tüm ürünleri su altında kaldı. Bodruma inerken elektrik kaçığı olup olmadığını kontrol kalemiyle test ederek iniyoruz. Sürekli nem olduğu için kolonlar zarar görüyor ve bu durum deprem bölgesinde yaşamamızı daha da endişeli hale getiriyor.”

"ASKİ 6 AY DEDİ, 1 YIL GEÇTİ YİNE ÇÖZÜM YOK"

Dalgıç, 24 Ekim 2024’te ASKİ’ye başvurduğunu hatırlatarak, “Hatların 6 ay içinde değiştirileceği söylenmişti. Bir yılı aşkın süre geçti ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Hâlâ aynı mağduriyeti yaşıyoruz” dedi.

Apartmanda esnaf olan Ali Demir ise sürekli su baskınıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Temizliği kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Maddi olarak büyük darbe aldım. Yetkilileri arıyorum; ya açmıyorlar ya da ‘tamam bakacağız’ deyip gelmiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.