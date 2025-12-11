Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan listesi açıklandı mı? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin yeni öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmen alımları KPSS yerine ilk kez uygulanmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. 24 Kasım’da gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının ardından gözler yeni atamalarda branş dağılımına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda en fazla atama sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği gibi kadrolara yapılmıştı. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte, 10 bin öğretmen atamasında son gelişmeler…

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan listesi açıklandı mı? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
12:32
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
12:32

AGS ve kontenjanları yakından takip ediliyor. 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademi Giriş Sınavı sonuçları 13 Ağustos’ta ilan edildi. Sınavdan başarılı sonuç elde eden adaylar ise atamalara odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapılacak atamalara ilişkin detayları daha önce duyurmuştu. Her yıl branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini ifade eden Bakan Tekin, bütün branşların kendisi için önemli olduğunu ifade etmişti. Peki 10 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, branş dağılımına ilişkin detaylar…

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez bu yıl uygulanmaya başlayan AGS ile 10 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. 10 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaçları olduklarını açıklayacaklarını ifade etmişti. Öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımının en geç önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan listesi açıklandı mı? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

“BÜTÜN BRANŞLAR BENİM İÇİN EŞİT”

Bakan Tekin açıklamasının devamında her branşın önemine vurgu yaparak “ Bütün branşlar benim için aynı ve eşit. Dolayısıyla arkadaşlar hiç tedirgin olmasınlar, endişe etmesinler. Biz kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu branşları açıklayacağız. Ondan sonra da Akademi Giriş Sınavı'ndaki başarı kriterlerine göre öğretmen adayı arkadaşlarımızı Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime almış olacağız. Kontenjanlar da onunla beraber açıklanacak." dedi.

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan listesi açıklandı mı? 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

EN FAZLA ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE YAPILDI

Geçtiğimiz 24 Kasım’da yapılan 15 bin öğretmen atamasında en fazla dağılım Sınıf Öğretmenliği kadrosuna ayrılmıştı. Branş dağılımı şu şekildeydi;

Sınıf öğretmenliği: 4.378

Özel eğitim öğretmenliği: 3087

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1802

Okul öncesi öğretmenliği: 1321

İngilizce öğretmenliği 757

Türkçe öğretmenliği:623

Sosyal bilgiler öğretmenliği 387

Rehberlik öğretmenliği: 377

