Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelere de yer vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de Türkmenistan’da ikili temaslarda bulunacak.

KREMLİN AÇIKLADI

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi.

Peskov, Putin'in Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" cevabını verdi.