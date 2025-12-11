Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın bir araya geliyor

Son dakika haberi: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor" denildi.

Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın bir araya geliyor
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , ’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelere de yer vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın yanı sıra Devlet Başkanı Vladimir ’de Türkmenistan’da ikili temaslarda bulunacak.

Kremlin duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yarın bir araya geliyor

KREMLİN AÇIKLADI

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin’in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi.

Peskov, Putin'in Erdoğan ile planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" cevabını verdi.

