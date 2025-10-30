Nakit ihtiyacı olanlar için oranlar değişti! 100 bin lira banka kredisi çeksem ne kadar öderim?

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini %40,5’ten %39,5’e indirmesiyle birlikte bazı kredi kalemlerinde düşüş ivmesi bekleniyor. Müşteri kredi notu, gelir durumu, banka politikası gibi faktörlere göre değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi faizleri güncel olarak en düşük yüzde 2,99 ve en yüksek yüzde 4,50 arasında değişiyor.

