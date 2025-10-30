Nakit ihtiyacı olanlar için oranlar değişti! 100 bin lira banka kredisi çeksem ne kadar öderim?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini %40,5’ten %39,5’e indirmesiyle birlikte bazı kredi kalemlerinde düşüş ivmesi bekleniyor. Müşteri kredi notu, gelir durumu, banka politikası gibi faktörlere göre değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi faizleri güncel olarak en düşük yüzde 2,99 ve en yüksek yüzde 4,50 arasında değişiyor.
Peki nakit ihtiyacını gidermek için başvurulan banka kredisi için ödeme şartları, erteleme imkanı bulunuyor mu? 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin 12 ay vadede ödeyeceği toplam geri ödeme tutarlarını listeledik. İşte detaylar...
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 10.585,47 TL
Toplam Ödeme: 127.600,64 TL
Yeni müşterilere özel: 5.000 TL Bankkart Lira
Süper Şube müşterilerine: Kart aidatı yok
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 10.585,47 TL
Toplam Ödeme: 127.600,64 TL
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.426,04 TL
Not: %2,99 faiz oranı yalnızca KKB puanı 1850 ve üzeri olanlar için geçerlidir.
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 11.088,03 TL
Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.926,80 TL
Kâr Payı Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.120,86 TL
Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 11.277,45 TL
Toplam Ödeme: 135.904,40 TL
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 11.360,31 TL
Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 11.736,85 TL
Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 11.277,45 TL
Toplam Ödeme: 135.904,40 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL