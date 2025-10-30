Menü Kapat
Nakit ihtiyacı olanlar için oranlar değişti! 100 bin lira banka kredisi çeksem ne kadar öderim?

Ekim 30, 2025 15:37
1
ihtiyaç kredisi

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta politika faizini %40,5’ten %39,5’e indirmesiyle birlikte bazı kredi kalemlerinde düşüş ivmesi bekleniyor. Müşteri kredi notu, gelir durumu, banka politikası gibi faktörlere göre değişiklik gösteren ihtiyaç kredisi faizleri güncel olarak en düşük yüzde 2,99 ve en yüksek yüzde 4,50 arasında değişiyor. 
 

2
banka kredisi için ödeme şartları

Peki nakit ihtiyacını gidermek için başvurulan banka kredisi için ödeme şartları, erteleme imkanı bulunuyor mu? 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin 12 ay vadede ödeyeceği toplam geri ödeme tutarlarını listeledik. İşte detaylar...

 

3
CEPTETEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

CEPTETEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 10.585,47 TL

Toplam Ödeme: 127.600,64 TL

Yeni müşterilere özel: 5.000 TL Bankkart Lira

Süper Şube müşterilerine: Kart aidatı yok
 

4
TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 10.585,47 TL

Toplam Ödeme: 127.600,64 TL
 

5
ALTERNATİF BANK DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ALTERNATİF BANK DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 10.827,17 TL

Toplam Ödeme: 130.426,04 TL

Not: %2,99 faiz oranı yalnızca KKB puanı 1850 ve üzeri olanlar için geçerlidir.

6
ALBARAKA TÜRK DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN KART

ALBARAKA TÜRK DİJİTAL MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN KART

Kâr Payı Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 10.998,01 TL

Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
 

7
ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ON DİJİTAL BANKACILIK AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 11.071,64 TL

Toplam Ödeme: 133.434,68 TL
 

8
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 11.088,03 TL

Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
 

9
QNB FİNANSBANK YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ

QNB FİNANSBANK YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 11.112,65 TL

Toplam Ödeme: 133.926,80 TL
 

10
TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 11.120,86 TL

Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
 

11
YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 11.153,74 TL

Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
 

12
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 11.277,45 TL

Toplam Ödeme: 135.904,40 TL
 

13
VAKIF KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

VAKIF KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
 

14
ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 11.360,31 TL

Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
 

15

ZİRAAT KATILIM İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.401,85 TL

Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
 

16

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 11.736,85 TL

Toplam Ödeme: 141.417,20 TL
 

17
FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,50

Aylık Taksit: 11.829,81 TL

Toplam Ödeme: 142.532,72 TL

18
Garanti BBVA Borç Kapatma Kredisi

GARANTİ BBVA BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 11.277,45 TL

Toplam Ödeme: 135.904,40 TL
 

19
N KOLAY BES TEMİNATLI KREDİ

N KOLAY BES TEMİNATLI KREDİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.333,68 TL
 

20
N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 11.236,14 TL

Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
 

