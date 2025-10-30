Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

Bangkok'ta 70 yaşındaki bir kadın, dolandırıcıların eline düştü. Dolandırıcılar ise bilmeden yaşlı kadını zengin etti. Altın piyasasındaki rekor, dolandırılmaya çalışılan kadının bir hayli kâra geçmesini sağladı.

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti
Berrak Arıcan Baş
30.10.2025
30.10.2025
30.10.2025

'ta dolandırıcılar, 70 yaşındaki bir kadını hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları kadının soruşturmasında adının geçtiğini söylediler. Bu şekilde yaşlı kadını tuzağa düşürüp, para göndermesini sağladılar.

BANKA İŞLEMİ ŞÜPHELİ BULDU

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaşlı kadın, Hong Kong'daki bir hesaba 410.000 baht yani yaklaşık 503 bin TL gönderdi. Banka, işlemi şüpheli buldu ve hesabı dondurdu. Bunun üzerine bir başka plan yapan dolandırıcılar bu kez de yaşlı kadına tüm birikimiyle aldırdılar. Birkaç gün boyunca parasını toplayıp altına çeviren kadın bu sırada şüphelenmeye başladı.

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

POLİSE İHBAR ETTİ

Tüm birikimini altına çevirdikten sonra polise başvuran kadın, dolandırıldığını öğrendi. İhbar üzerine polis operasyona başladı ve kadına talimatlara uymasını, bu şekilde tuzak kuracaklarını söyledi. Dolandırıcının talimatı üzerine yaşlı kadın, altınları bir süt tozu kutusuna koyarak, Yaowarat bölgesindeki bir hastaneye götürdü. Altınları almak için gelen kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan kişinin, vize süresini geçirerek Tayland'da kaçak olarak bulunan Hong Kong vatandaşı Ming Yin Tang olduğu tespit edildi.

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

ÜLKEDE ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Bunlar yaşanırken ülkede altın adeta rekor kırdı. Değerli metalin küresel piyasalarda hızla değer kazanması altını zirveye taşıdı. Altının artmasıyla beraber yaşlı kadının parası 20 milyon TL'ye kadar çıktı. Altınları elinden çıkaran kadın akılalmaz bir kâra geçti.

Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

Ekonomi uzmanları, kadının altınlarını sattığı zamanlamanın, fiyatların tarihi zirveye ulaştığı bir ana denk geldiğini, hemen ardından ise altın fiyatlarının %6'dan fazla değer kaybettiğini belirtti.

