Ülkedeki altın fiyatları rekor kırdı, dolandırıcılar yanlışlıkla yaşlı kadını zengin etti

Bangkok'ta dolandırıcılar, 70 yaşındaki bir kadını hedef aldı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları kadının kara para aklama soruşturmasında adının geçtiğini söylediler. Bu şekilde yaşlı kadını tuzağa düşürüp, para göndermesini sağladılar.

BANKA İŞLEMİ ŞÜPHELİ BULDU

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle yaşlı kadın, Hong Kong'daki bir hesaba 410.000 baht yani yaklaşık 503 bin TL gönderdi. Banka, işlemi şüpheli buldu ve hesabı dondurdu. Bunun üzerine bir başka plan yapan dolandırıcılar bu kez de yaşlı kadına tüm birikimiyle altın aldırdılar. Birkaç gün boyunca parasını toplayıp altına çeviren kadın bu sırada şüphelenmeye başladı.

POLİSE İHBAR ETTİ

Tüm birikimini altına çevirdikten sonra polise başvuran kadın, dolandırıldığını öğrendi. İhbar üzerine polis operasyona başladı ve kadına talimatlara uymasını, bu şekilde tuzak kuracaklarını söyledi. Dolandırıcının talimatı üzerine yaşlı kadın, altınları bir süt tozu kutusuna koyarak, Yaowarat bölgesindeki bir hastaneye götürdü. Altınları almak için gelen kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan kişinin, vize süresini geçirerek Tayland'da kaçak olarak bulunan Hong Kong vatandaşı Ming Yin Tang olduğu tespit edildi.

ÜLKEDE ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Bunlar yaşanırken ülkede altın adeta rekor kırdı. Değerli metalin küresel piyasalarda hızla değer kazanması altını zirveye taşıdı. Altının artmasıyla beraber yaşlı kadının parası 20 milyon TL'ye kadar çıktı. Altınları elinden çıkaran kadın akılalmaz bir kâra geçti.

Ekonomi uzmanları, kadının altınlarını sattığı zamanlamanın, fiyatların tarihi zirveye ulaştığı bir ana denk geldiğini, hemen ardından ise altın fiyatlarının %6'dan fazla değer kaybettiğini belirtti.