İnternetten altın satın aldı, kutudan çıkan şoke etti! Üstelik önlemini almıştı

Almanya'nın Birgland şehrinde yaşayan bir kadın, internet sitesinden 3 bin 300 euro değerinde yani yaklaşık 161 bin TL değerinde altın siparişi verdi. Alışverişinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için ise 'kapıda ödeme' yönetimini seçti. Ayrıca satıcıyla da iletişime geçti. Fakat işler planladığı gibi gitmedi.

KARGOYU BABASI ALDI

Alman basınında yer alan habere göre, kargo teslimatı esnasında kadın evde yoktu. Bu yüzden paketi babası aldı, ödemeyi ise kargoyu açmadan gerçekleştirdi. Akşam eve geldiğinde kargo kutusunu açan kadın neye uğradığını şaşırdı. Kutudan çürümeye başlamış bir salatalık çıktı.

İZ TAKİBİ ÇOK ZOR!

Polise, başvuran kadın, dolandırıldığını anlattı. Fakat polis, satıcının sahte kimlik bilgileriyle işlem yaptığını ve izini sürmekte zorlandıklarını söyledi. Ayrıca bu şartlarda parayı geri almasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Bir yetkili, "Dolandırıcı sanal kimlik ve geçici hesaplar üzerinden hareket etmiş. Bu tür olaylarda uluslararası iz takibi çok zorlaşıyor" dedi.

Bavyera polisi, olay sonrası vatandaşlara çevrimiçi alışverişte dikkatli olun çağrısı yaptı. Uyarılar ise şu şekilde: