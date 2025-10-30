Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İnternetten altın satın aldı, kutudan çıkan şoke etti! Üstelik önlemini almıştı

Almanya'nın Birgland şehrinde hayatını idame ettiren bir kadın, internet üzerinden 3 bin 300 euro yani yaklaşık 161 bin TL değerinde altın siparişi verdi. Gelen kargoyu açtığında ise neye uğradığını şaşırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnternetten altın satın aldı, kutudan çıkan şoke etti! Üstelik önlemini almıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:46

Almanya'nın Birgland şehrinde yaşayan bir kadın, internet sitesinden 3 bin 300 euro değerinde yani yaklaşık 161 bin TL değerinde altın siparişi verdi. Alışverişinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için ise 'kapıda ödeme' yönetimini seçti. Ayrıca satıcıyla da iletişime geçti. Fakat işler planladığı gibi gitmedi.

İnternetten altın satın aldı, kutudan çıkan şoke etti! Üstelik önlemini almıştı

KARGOYU BABASI ALDI

Alman basınında yer alan habere göre, kargo teslimatı esnasında kadın evde yoktu. Bu yüzden paketi babası aldı, ödemeyi ise kargoyu açmadan gerçekleştirdi. Akşam eve geldiğinde kargo kutusunu açan kadın neye uğradığını şaşırdı. Kutudan çürümeye başlamış bir salatalık çıktı.

İnternetten altın satın aldı, kutudan çıkan şoke etti! Üstelik önlemini almıştı

İZ TAKİBİ ÇOK ZOR!

Polise, başvuran kadın, dolandırıldığını anlattı. Fakat polis, satıcının sahte kimlik bilgileriyle işlem yaptığını ve izini sürmekte zorlandıklarını söyledi. Ayrıca bu şartlarda parayı geri almasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Bir yetkili, "Dolandırıcı sanal kimlik ve geçici hesaplar üzerinden hareket etmiş. Bu tür olaylarda uluslararası iz takibi çok zorlaşıyor" dedi.

Bavyera polisi, olay sonrası vatandaşlara çevrimiçi alışverişte dikkatli olun çağrısı yaptı. Uyarılar ise şu şekilde:

  • Kapıda ödeme yapmadan önce paketin içeriğini mutlaka kontrol edin.
  • Satıcının kimliğini ve güvenilirliğini doğrulamadan para göndermeyin.
  • "Gerçek olamayacak kadar iyi" teklifler genelde dolandırıcılığın işaretidir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm parasını kaybetmişken 2. el telefon hayatını kurtardı! Şimdi paraya para demiyor
Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Çevrimiçi Alışveriş Güvenliği
#Kapıda Ödeme
#Sahte Kimlik
#Internet Suçları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.