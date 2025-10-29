Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!

ABD'nin Mississippi eyaletinde 'Rhesus' türü laboratuvar maymunları firar etti. Maymunları taşıyan kamyon kaza yapınca hastalıklı hayvanlar da etrafa dağıldı. Vatandaşlara uyarılar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:45

Laboratuvar deneylerinde kullanılan ve çeşitli hastalıklar taşıyan maymunlar 'nin eyaletinde firar etti. Tulane Üniversitesi'ne ait 'Rhesus' türü maymunları taşıyan kamyon otoyolda devrildi.

Şerif Randy Johnson'ın açıklamasına göre, Florida'daki bir araştırma merkezine götürülen 21 maymundan bazıları kafeslerinden kaçarak çevreye yayıldı.

Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!

MAYMUNLAR HASTALIK TAŞIYOR

The Guardian'ın haberine göre, kazanın ardından maymunların çoğu yakalandı fakat en az bir tanesi henüz bulunamadı. Şerif Johnson, "Bu maymunlara yaklaşmayın ya da dokunmaya çalışmayın. Agresif olabilirler ve Hepatit C, herpes ve COVID gibi hastalıkları taşıyorlar" uyarısında bulundu.

Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!

5'İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle beş maymunun "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. Tulane Üniversitesi’nden özel ekipler, kalan maymunları yakalamak ve çevre temizliği çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Hastalıklı maymunlar firarda! Vatandaşlara 'sakın yaklaşmayın' uyarısı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spor salonunda akılalmaz yarış: 3 ayda 50 kilo veren Porsche'yi kapar!
İki askerin mektupları 109 yıl sonra şişeden çıktı: Birinci Dünya Savaşı'nda cephedeydiler
ETİKETLER
#abd
#mississippi
#Maymun Kaçırma
#Hastalık Taşıyan Maymunlar
#Tulane Üniversitesi
#Otoyol Kazası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.