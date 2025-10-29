İki askerin mektupları 109 yıl sonra şişeden çıktı: Birinci Dünya Savaşı'nda cephedeydiler

İki Avustralyalı asker, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa cephelerine doğru giderken bir mektup bıraktılar. Bir şişenin içinde saklı olan mektup 109 yıl sonra karaya vurdu. Askerlerin mektubunu, Western Australia eyaletindeki Esperance kenti yakınlarındaki Wharton Plajı’nda yürüyüş yapan Brown ailesi fark etti.

Sahilde temizlik yaparken bir cam şişeye denk gelen Brown ailesi, şişeyi açtıklarında 15 Ağustos 1916 tarihli ve kurşun kalemle yazılmış iki mektup buldu.

''BİZ İYİYİZ'' MESAJI

Mektuplar, HMAT A70 Ballarat adlı askeri gemiyle Güney Avustralya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkan 27 yaşındaki Er Malcolm Neville ve 37 yaşındaki Er William Harley’ye aitti. Neville, mektubu annesine hitaben yazmıştı. Mektubunda, ''Çok iyi vakit geçirdiklerini, yemeklerin gayet iyi olduğunu, yalnızca bir öğünü denize gömmek zorunda kaldıklarını'' anlatmıştı. Geminin sürekli sallandığını fakat mutlu olduklarını söylemişti.

Harley de mektubu birinin bulmasını umut ederek, ''Şu an gayet iyiyiz, umarız bu notu bulan da öyledir'' demişti.

BİRİ SAVAŞTA BİRİ SAVAŞ SONRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Neville, mektubu yazdıktan bir sene sonra 1917'de cephede hayatını kaybetti. Harley ise savaş sırasında iki kez yaralandı fakat cephelerden sağ olarak çıktı. 1934’te Almanya’nın siperlerde kullandığı gazlara maruz kalmasının yol açtığı kanser nedeniyle Adelaide’de öldü.

ŞİŞE KUM TEPELERİNDE GÖMÜLÜ KALMIŞ OLABİLİR

AP'nin haberine göre, Brown ailesi, şişenin denizde uzun süre sürüklenmediğini, kum tepelerinde gömülü kaldığını düşünüyor. Son aylarda bölgede yaşanan kıyı erozyonunun şişeyi yeniden yüzeye çıkardığı tahmin ediliyor.

MEKTUPLAR 100 YIL NASIL DAYANDI?

Şişeyi bulan Deb Brown, “Cam hala tertemizdi, üzerinde tek bir deniz canlısı izi yoktu. Yüz yıldan fazla güneşe maruz kalsaydı, kağıt okunmaz hale gelirdi.” dedi.

MEKTUP TORUNLARINA ULAŞTI

Neville ve Harley’in ailelerine ulaşan Brown, mektupların torunlarda derin bir duygusal yankıya neden olduğunu anlattı. Harley’in torunu Ann Turner, “Gerçekten olağanüstü. Büyükbabamız mezarından bize seslenmiş gibi hissettik.” dedi.