Pilot, yıkıcı fırtınanın içine uçtu! O anlar böyle kayda geçti

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 'Fırtına Avcıları', yıkıcı fırtınanın içine uçarak Ulusal Fırtına Merkezi için veri topladı. Sosyal medya platformu X'te 'Tropik Tehlike Kovboyu' ismiyle bilinen pilot, dev bulut duvarlarının arasında çektiği görüntüleri paylaştı. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Pilotun ise sağ salim indiği, durumunun iyi olduğu aktarıldı.